歷時2年打磨 台中歌劇院二齣原創音樂劇年底登場

臺中國家歌劇院與中國信託文教基金會共同推動「音樂劇人才培育工程」，歷經2年孵育，最終遴選兩齣關於愛與遺憾的精彩作品─「三胞胎的我在完成夢想之前死掉了」與「遺憾計畫」，將分別於11、12月在小劇場演出。歌劇院藝術總監邱瑗表示，希望未來這二齣作品能到各地巡演，讓大家看到台灣音樂劇創作能量。





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在疫情最嚴峻的時刻，臺中國家歌劇院和中國信託文教基金會攜手啟動「音樂劇人才培育工程」，歷經2年，今天公布遴選名單。中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，文教基金會的初衷，就是希望培養藝文人才、助力產業發展。感謝臺中國家歌劇院媒合專業師資、提供專業場地，讓有志於音樂劇的人才，得以大展拳腳。唯有培養多元人才，才能持續為產業注入活水，期盼臺灣音樂劇不只創造特色，更能成為經典。





▲11月12、13日演出的「三胞胎的我在完成夢想之前死掉了」，由吳子齊與呂筱翊，從各自成長經驗中汲取靈感共同創作。(圖／歌劇院提供）

歌劇院藝術總監邱瑗表示，這項計畫從64件投件劇本中選出5齣佳作，經由讀劇呈現後，選出2齣作品進入製作階段。歌劇院與中國信託文教基金會挹注每齣作品百萬經費，提供劇場軟硬體設備，邀請韓國編劇朴海林（Park Hae-rim）擔任顧問，指導劇本修編，並媒合音樂劇團隊躍演製作，邀請劇場資深製作人及場館方前來看劇，希望這兩齣作品也能到不同地方巡演。





二齣音樂劇演出時程分別如下：





一，11月12、13日演出的「三胞胎的我在完成夢想之前死掉了」，由吳子齊與呂筱翊，從各自成長經驗中汲取靈感共同創作。描述一位當紅音樂劇明星，在國際大導演製作的大戲開演前意外死亡，化作鬼魂向三胞胎的兩位哥哥求救，希望他們幫他完成上台演出的夢想，兩位哥哥因為完全沒有表演經驗，鬧出許多靈異、懸疑和荒謬的事情。





二，12月10、11日演出的「遺憾計畫：Project R」，由陳治廷與李綾共同創作，靈感源自於陳治廷與前任情人的往日戀情。劇情描述一位刑警在調查連續命案的過程中，發現死者都和一款名為「Project R」，號稱能看到過去的VR頭戴式顯示器有關，也因此重新審視與逝去男友間的愛與糾纏，深陷記憶漩渦，最終發現遺憾原來是自己造成的。









