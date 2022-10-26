周湯豪爆有「女偶像」新歡！歷任皆被比莉打槍：要求太高
34歲男歌手周湯豪是藝人比莉的兒子，出道以來曾與蕭亞軒、拐拐等人傳出緋聞，而近年最知名的緋聞女友則是網紅「雀斑小姐」，甚至一度傳出結婚消息，但兩人戀情傳了六年無疾而終。近日周湯豪又被拍到3對3約會，「女伴」再度換人，變成以選秀節目《菱格世代DD52》出道的饒舌女星C.Holly。儘管周湯豪桃花運超旺，也有傳聞戀情最後都沒修成正果，與媽媽比莉「沒點頭」有關。
周湯豪和雀斑小姐的緋聞傳了6年之久，兩人曾多次被拍，不僅在東區逛街，還一起吃路邊攤臭豆腐，更曾疑似在社群網站放閃。豈料最近周湯豪被拍到身邊「女伴」換人了。根據《鏡週刊》報導，近日周湯豪疑似參與3對情侶約會，而和他配對的則是24歲女團HUR成員C.Holly。
當天晚上6人從信義區走回周湯豪的工作室，一直到早上，兩對情侶和周湯豪先後離去，僅剩C.Holly獨自在工作室過夜，隔日中午離開時還換了一套衣服，可見在此有放換洗衣物，兩人關係相當曖昧。
報導也指出，周湯豪女人緣不差，桃花運很旺，但老媽比莉始終沒有點頭，疑似是戀情受阻的主要原因。周湯豪過去受訪也曾透露，媽媽管蠻寬，希望未來的媳婦又漂亮又乖，身材也要好，像是希望找到漂亮仙女當媳婦，讓周湯豪無奈直呼「誰不想要啊，她要求真的太高了」，不過針對C.Holly一事，他則回應「這是工作室，很多朋友都會來討論工作跟錄音，也有借給朋友使用，謝謝」。（編輯：郭佩蓉）