名家論壇》錢震宇／黃珊珊輸給了柯文哲

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從數據上看，黃珊珊支持者最多的是看人不看黨，這點確實達到柯文哲當初設定的目標，就是不藍不綠，然而這樣的人數要贏得市長選舉是遠遠不夠且分散。
黃珊珊的問題是，她拓票的能力不足，一般說來黃珊珊的主力支持者是年輕人，但20到39歲支持黃珊珊的比例是24.75%，只比蔣萬安的24.15多一點，無法拉開差距；再加上黃珊珊創造議題的能力不夠，媒體焦點又被柯文哲拉走，讓支持者錯亂，現在到底是民眾黨的柯文哲在選，還是無黨籍的黃珊珊在選？
從網路搜尋關鍵字就可以發現，柯文哲的資訊量遠超過黃珊珊，近期的新聞曝光也都是柯文哲居多，以至於很多人不清楚還以為是柯文哲在選，連帶影響黃珊珊在市政議題上難以發揮，尤其碰到大巨蛋案、都市更新案以及最近發生的關水門事件上，都看到黃珊珊難以切割的進退失據。
黃珊珊最近推出一系列「都更文宣」影片，暢談她對都市更新及防災型都更的理念與想法，但卡在她當了三年的副市長，此時不應該是展現她施政成績的時候，讓選民繼續讓她做下去嗎？但柯文哲的都更成績在哪裡？就像黃珊珊說「台北市有250萬人口，但有將近60多萬人口是住在不安全的環境裡」，所以這三年來柯文哲為了這60萬人做了什麼？
最近台北市短期內發生七次槍響，讓市民擔憂治安，還有日前大雨淹水問題，不幫水門外的泡水車主賠償等，都讓柯文哲焦頭爛額、疲於應付，就是因為黃珊珊跟柯文哲間切不乾淨，媒體在問到柯文哲的議題時，黃珊珊也回答的不夠直接。此時，讓討厭柯文哲的民進黨有了操作空間，要將這股不滿轉嫁到黃珊珊身上。
對黃珊珊來說，她現在最大的問題就是「跟柯文哲切不斷」，而民眾黨的支持者看來也沒有因為柯文哲而將票全數灌給黃珊珊，而是分裂投票。一旦黃珊珊也搶不到中間選票，她就會因為政黨定位不明確，而被選民給放棄。
另一個麻煩是，現階段蔣萬安、陳時中就是要搶黃珊珊的票，黃珊珊則是要鞏固自己票源，但排第三很麻煩，讓他很難去跟選民尋求支持；政黨票部分，就是大家各自搶選人不選黨，畢竟藍綠支持者都歸隊了，所以要棄保更不可能。
回想幾個月前，黃珊珊才企圖在藍綠間開出一道道路，民調還贏過陳時中5%以上，只不過卡在柯文哲的市政成績乏善可陳，無法產生轉移，黃珊珊刻意用無黨籍參選，也使得民眾黨、親民黨的人認同上出現混淆。總歸一句話，黃珊珊最後若真輸掉選戰，柯文哲應該要負最大的責任。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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