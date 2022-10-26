「移民節」在嘉義　多國文化饗宴曝

每年12月18日為我國移民節，嘉義市政府提前在10月22日於中央廣場舉辦「愛嘉新幸福•宜居好生活」移民節活動，除有印尼傳統樂器安格隆演奏、異國美食文化市集，還有手作DIY、馬來西亞印度身體彩繪，讓民眾不用出國，也能體驗到各國多元族群文化饗宴。
市府民政處統計，嘉市新住民人數有5245人，包括越南999人、印尼206人、泰國43人、菲律賓74人、柬埔寨64人、日本40人、韓國13人、其他國家161人、大陸地區3534人、港澳111人，約佔總人口數2%，2019年成立「嘉義市新住民事務委員會」，提供新住民生活適應輔導、醫療生育保障、保障就業權益、提升教育文化、協助子女教養、人身安全保護、健全法令制度、落實觀念宣導等。
移民節活動當天，嘉義市副市長陳淑慧到場與各國移民代表同歡並頒發感謝狀，她表示，嘉義市政府重視人權、尊重多元文化、用心營造友善移民城市，每年在秋高氣爽的季節，希望邀集來自世界各國的移民，一同慶祝一年一度的移民節活動，展現多元族群、友善移居的城市風貌。
活動上安排各國新住民代表持該國國旗說一句代表或感謝的話，拚出嘉義市地圖，代表嘉義市我的家、愛嘉好生活；此外，還有印尼傳統樂器安格隆演奏，以及阮劇團表演與異鄉人共舞，以包容多元、尊重差異為主題，用戲劇的方式展現新住民及二代與台灣的各種差異造成的弱勢處境，以及融入台灣生活的過程，藉由表演及故事，希望引起大家注重多元文化。