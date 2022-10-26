坂本龍一得2癌症！抱病辦演奏會：可能是最後一次

70歲日本電影配樂大師坂本龍一，2014年罹患咽喉癌，抗癌6年病情逐漸緩解，不料，去年（2021年）初又傳出罹患直腸癌的消息，當時他透過聲明表示，未來將與病魔共存，也不會放棄音樂創作。時隔兩年，坂本龍一宣布12月11日舉辦2022線上鋼琴演奏會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》，台灣樂迷屆時也能同步收看，「這有可能是我最後一次的現場演奏會。」
坂本龍一接連罹癌，加上年事已高，體力已大不如前，「我沒有體力再進行現場演奏會。大家以這個形式看我的演奏，有可能是最後一次了。」本次線上演奏會由坂本龍一事前錄製而成，儘管受限於體力，他依舊耗時一週、一日彈奏數曲，在東京NHK總部內的509錄音室錄製所有演奏，坂本龍一表示這是「日本最頂級的錄音室」，而他也將在這間傳奇的錄音室中，為樂迷帶來長時間細心雕琢的演奏內容。
2020年12月12日，坂本龍一在新冠疫情中舉辦無觀眾鋼琴獨奏會，深深慰藉樂迷。可惜的是該演奏會的影像並未發行。而本次的演奏會，特別召集主要成員來自紐約的電影製作團隊，不只負責線上演奏會的影像，也將會另行製作電影版，精心紀錄大師坂本龍一的演奏身影。
坂本龍一2022線上鋼琴演奏會 《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》時長約60分鐘，共4個播出時段，線上觀看門票將於今（25日）全面啟售，台灣樂迷務必把握機會欣賞大師風采！（編輯：楊穎軒）