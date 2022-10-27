倒數30日／桃園激戰！張善政穩固基本盤　鄭運鵬認五五波

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2022九合一大選11月26日登場，直轄市選舉備受各界關注。桃園市部分，除民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、國民黨桃園市長候選人張善政「雙雄競逐」外，先後還有民眾黨桃園市長候選人賴香伶，及脫離民進黨以無黨籍參選的前立委鄭寶清投入選戰，各陣營皆盼奪下這個「國門之都」美名的關鍵縣市。如今選戰邁入最後30天，誰能在「後鄭文燦」時代的桃園市殺出重圍？各界屏息關注。
聚焦藍綠陣營推派候選人，民進黨原徵召前新竹市長林智堅參選，甫參選之初林智堅被外界看好，可挾帶過去執政聲望，成功接棒鄭文燦；未料，今年7月林智堅則捲入論文抄襲風波，黯然退出選舉，民進黨火速改推鄭運鵬參選，盼桃園市政繼續「鄭鄭得正」，但綠營臨時換將，著實替選情產生隱憂。
至於張善政為學者、政務官身分出身，僅在2020年總統大選與前高雄市長韓國瑜搭檔，過去未曾有獨立參選經驗，選戰歷練明顯不足。而國民黨今年5月在中常會上，卻「突襲式」徵召張善政參選桃園市長，引爆地方勢力反彈聲浪，張善政急赴桃園求見議長邱奕勝，甚至數度吃「閉門羹」，國民黨主席朱立倫也曾為此公開致歉。
綜觀張善政、鄭運鵬宣布參選初期，皆飽受不少質疑聲浪。但隨選戰逐步升溫，張善政逐漸習慣選舉步調，議題攻防愈發犀利，由各方勢力組成的團隊已整合有成；鄭運鵬則在鄭文燦的數度親身力挺下，盼延續鄭文燦團隊政績優良表現，續爭取民眾支持。
針對目前選情評估，張善政陣營人士表示，繼10月8日、10月22日兩場造勢完後，「可看出現場人潮多到爆」。張陣營認為目前「基本盤已經穩固」，11月19日北北基桃聯合大造勢，則要上升至更高層次，串聯北北基桃四縣市近千萬人口，對都市、國家與交通發展等層次，拋出共同區域治理概念並大力催票，一口氣拉開張善政與鄭運鵬差距。
張善政陣營也提到，據日前《TVBS》桃園市長民調顯示，張善政斬獲38%支持度，領先鄭運鵬27%，差距達到11個百分點；從中可觀察，鄭運鵬不斷抹黑打張善政農委會研究報告，並沒辦法實質影響選情。該人士也認為，如今民進黨狂打負面選舉、模糊戰，張善政陣營也不會隨之起舞，掉入對手設下的陷阱。
至於未來走向與基調，張善政陣營透露，將以政見宣傳為主軸，並加強正面形象露出，目前已推出青年、教育與交通等多項政見，選舉剩1個月會著重在廣告宣傳、包裝政見上，未來也會透過臉書發文進行選前催票，重點拉攏中間選民支持。
相對張善政陣營持較有信心態度，鄭運鵬陣營人士則坦言，現內部評估與張善政選情是「五五波」局面，正負票數差約5萬票、投票率則可達6成，不會過於樂觀。
值得注意的是，前立委鄭寶清不惜遭開除民進黨籍，宣布脫黨參選桃園市長，連帶引發淺綠選民恐有轉移顧慮，成為選戰結果關鍵因素。但鄭運鵬陣營則直言，支持者已陸續歸隊，內部並不擔心受鄭寶清參選，導致選舉結果有所影響，也認為不會有搶票情事發生。
與張善政無獨有偶，鄭運鵬陣營也定調，剩下1個月時間，除了會加大力道宣傳鄭文燦政績由鄭運鵬延續，空戰方面官方文宣定調不主動採負面攻擊，另陸戰方面則要主打「溫馨牌」，盼用溫暖形象爭取中間選民支持。在推政見牛肉上，鄭運鵬也會聚焦於未來城市發展，提出具體數字、概念讓市民有感。