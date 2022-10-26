人生被偷1分鐘　醫：迷走神經性昏厥

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亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，這名媽媽日前帶兒子就醫時，依然可以感受到驚魂未定的表情，她回憶事件發生當下，她正在樓下整理兒子準備返校的物品，卻突然聽到「碰」、「碰」連續兩聲撞擊聲，她以為是兒子在拍打房門，於是走上樓提醒不要打擾到鄰居，但叫了幾聲都沒有反應，於是嘗試推開廁所的門，赫然發現兒子已經躺在地上一動也不動。
媽媽心急之下趕緊拍打兒子臉龐，沒多久兒子就睜開眼睛，一臉無辜詢問：「我怎麼了？為什麼我會躺在地上？」之後緩緩起身，宛如沒有發生任何事情，雖然「只被偷走1分鐘的時間」，但已讓護子心切的媽媽嚇出一身冷汗。
吳致螢指出，在浴室昏倒是常見的室內意外事件，撇除不慎踩到異物或地板濕滑等硬體原因，常見昏厥原因包括短暫性腦缺血、中風、肢體無力等，但若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，則往往會與「迷走神經性昏厥」高度相關。
吳致螢解釋，迷走神經若過度興奮，抑制交感神經，會造成心跳過慢、血液輸出量減少，當腦部血液灌流不足，就會因此暈倒，誘發的原因則包括疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓、姿態性低血壓等。
吳致螢強調，上述情況多數都會很快緩解，例如上廁所後起身感到一陣天旋地轉，或者打針時「暈針」，一般只要稍做休息或平躺幾分鐘，往往就會恢復正常，不過也可能與心因性疾病如心律不整、嚴重心臟瓣膜疾病，或腦神經疾病如癲癇有關，建議諮詢醫師詳細診察，才能給予正確的治療。
吳致螢提醒，昏倒的真正致命原因多半都是倒下時頭部撞擊到硬物或尖銳物品衍生其他重傷害，因此萬一民眾發現本身有冒冷汗、頭暈、臉色發白等前兆，此時就得提高警覺，可透過雙腿交叉站立，並將雙手相扣向外拉，提高血壓，避免昏厥，降低生命危害的風險。