人生被偷1分鐘　醫：迷走神經性昏厥

張姓男大生日前如廁時，母親突然聽到廁所內傳來碰撞聲，推門一看發現兒子橫躺在地板，緊急拍打臉頰後稍稍恢復意識，一臉無辜詢問母親，「我為什麼會躺在地上？」就醫後研判應是「迷走神經性昏厥」作祟，醫師強調多數情況不會致命，只要趕緊坐下或躺平就可恢復，但要提醒頭部撞擊衍生的後遺症。

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，這名媽媽日前帶兒子就醫時，依然可以感受到驚魂未定的表情，她回憶事件發生當下，她正在樓下整理兒子準備返校的物品，卻突然聽到「碰」、「碰」連續兩聲撞擊聲，她以為是兒子在拍打房門，於是走上樓提醒不要打擾到鄰居，但叫了幾聲都沒有反應，於是嘗試推開廁所的門，赫然發現兒子已經躺在地上一動也不動。

媽媽心急之下趕緊拍打兒子臉龐，沒多久兒子就睜開眼睛，一臉無辜詢問：「我怎麼了？為什麼我會躺在地上？」之後緩緩起身，宛如沒有發生任何事情，雖然「只被偷走1分鐘的時間」，但已讓護子心切的媽媽嚇出一身冷汗。

吳致螢指出，在浴室昏倒是常見的室內意外事件，撇除不慎踩到異物或地板濕滑等硬體原因，常見昏厥原因包括短暫性腦缺血、中風、肢體無力等，但若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，則往往會與「迷走神經性昏厥」高度相關。

吳致螢解釋，迷走神經若過度興奮，抑制交感神經，會造成心跳過慢、血液輸出量減少，當腦部血液灌流不足，就會因此暈倒，誘發的原因則包括疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓、姿態性低血壓等。

吳致螢強調，上述情況多數都會很快緩解，例如上廁所後起身感到一陣天旋地轉，或者打針時「暈針」，一般只要稍做休息或平躺幾分鐘，往往就會恢復正常，不過也可能與心因性疾病如心律不整、嚴重心臟瓣膜疾病，或腦神經疾病如癲癇有關，建議諮詢醫師詳細診察，才能給予正確的治療。