MLB／官網打亂世界大賽球員選秀　費城人Harper獨佔鰲頭

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選擇Harper為狀元的Leitch也對她的選擇做出解釋，「第一個挑選一位指定打擊，而且是一位右手肘受傷，並剛從左手手掌骨折中恢復的指定打擊，這選擇似乎非常愚蠢，而且Harper在賽季最後一個月僅有.615的進攻指數，但是說真的，你現在會想要面對這名男人嗎？國聯冠軍賽第5戰的全壘打，是有史以來最讓人心理壓力爆炸的一支，這是我們多年來想看到的東西」。
雖然吹捧了Harper一大段，Leitch仍留下但書，表示他雖然有可能是Justin Verlander以外，這20年以來在世界大賽中讓人最敬畏的球員，但Harper從來沒這麼火燙過，或許是隱憂。
第二順位的Petriello則選擇太空人主砲Yordan Alvarez，Petriello表示Alvarez不只是一位「指定打擊」，他還能守備、傳球，他在季後賽前兩戰的打擊三圍是.500/.556/1.375，幾乎是史上最佳表現，後面五場卻靜悄悄，只剩下.143/.308/.191，而且他在2019的美聯冠軍賽、2021世界大賽表現都十分低迷，但儘管如此，他仍是史上最好的打者之一，當他還沒被選的話，絕對得挑他。
第二輪兩人分別選擇太空人的兩位強打Jose Altuve、Alex Bregman，第三輪Leitch挑選的是太空人王牌Verlander，而Petriello則選擇了費城人王牌Zack Wheeler，這份名單兩人共選了15輪、30位球員，並且認為雖然選30人有點多，但仍有許多遺珠沒被選上，因為這些球員都是要參與世界大賽的選手，依舊有許多非常優秀的球員。