RSV幼兒園爆發！兒醫示警「住院率飆升」　2招預防快筆記

▲RSV病毒持續延燒，林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師吳昌騰分享感染個案的胸部X光片，提醒家長要讓孩子戴口罩、勤洗手。（圖／取自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》FB）
▲RSV病毒持續延燒，林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師吳昌騰分享感染個案的胸部X光片，提醒家長要讓孩子戴口罩、勤洗手。（圖／取自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》FB）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-26 14:23:56

專攻兒童的呼吸道融合病毒（RSV）來勢洶洶，不僅各醫院的病例飆升，嚴重到需要住院的個案也逐漸增加！林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師吳昌騰在其臉書「兒科急診醫師吳昌騰」貼文指出，近期兒科急診中有「咳不停、燒很久」RSV病徵的兒童患者，已多於新冠病毒的小孩。RSV可藉由咳嗽或打噴嚏直接傳播，病患家長更擔憂的透露「病毒正在孩子的幼兒園中傳播」，但因為沒有特定疫苗可提早預防，因此醫師緊急呼籲戴口罩、勤洗手的預防鐵律不可忘！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲RSV侵犯族群主要為5歲以下的小孩，尤其2歲以下常需要住院。（示意圖／取自unsplash）
▲RSV侵犯族群主要為5歲以下的小孩，尤其2歲以下常需要住院。（示意圖／取自unsplash）
吳昌騰醫師發文示警「RSV似乎正在爆發中」，他表示一位媽媽帶著2歲女童就醫，病徵一開始為咳嗽，兩天後的凌晨開始併發嘔吐、停止進食，並且出現發燒等症狀，當家長緊急帶孩子就醫時，更驚恐向醫師透露「該病毒正在女童的幼兒園中傳播！」

吳昌騰提醒，RSV可以藉由接觸傳播，例如，如果感染者呼吸道飛沫落在門把上或桌子等表面上，而其他人觸摸它，然後又觸摸他們的眼口鼻，他們就可能會生病。提醒家長們，戴口罩、勤洗手除了預防新冠肺炎外，也能有效降低接觸RSV病毒的風險。事實上大多數孩子在2 歲之前的某個時間點會感染RSV ，而RSV感染的潛伏期一般為2~8天，通常感染病毒4~6天後出現症狀，RSV感染的臨床表現不同，症狀可能看起來像普通感冒，視病人年齡及既往健康狀況而定。

嬰兒及年紀小的兒童表現為：咳嗽(98％)、發燒(75％)、流鼻涕、喘鳴(65％～78％)、費力呼吸(73％～95％)。症狀通常持續一兩個星期，並在適當休息和補充輸液後逐漸好轉。但是對於一些高危險族群兒童，像是早產兒、慢性肺部疾病或呼吸器依賴、先天性心臟病、先天或後天免疫缺損以及神經肌肉疾病的小孩們，當他們感染RSV時，病情可能會很危險。輕則會導致咳嗽不止、脫水、細支氣管炎或肺炎、重則出現呼吸困難、呼吸衰竭、心肺衰竭等，更嚴重可能還需要插管或使用葉克膜。

台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民昨（25）日接受訪問時也特別提醒，嚴重到需要住案的RSV個案增多，每個禮拜都有1~2位孩童需要進到加護病房，雖然RSV對孩童的致死率並不高，不過它沒有特定疫苗，因此只能透過戴口罩、勤洗手等嚴格的衛生措施阻絕，或是施打「單株抗體」，不過價格昂貴，健保也只給付先天性心臟病、慢性肺病、早產等狀況的兒童。以目前RSV在9月出現、10月盛行來說，預計就是流行1~2個月，應該到12月它就不見了，不過家長在秋冬之際，還是要注意流感、腺病毒等病毒入侵。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，RSV沒有特定疫苗，因此只能透過戴口罩、勤洗手等嚴格的衛生措施阻絕。（圖／記者張志浩攝）

RSV病毒狂攻幼童！比Covid-19還厲害　家長注意「3症狀」

腹瀉別只吃稀飯！營養師教「低渣飲食」：讓腸胃充分休息

多吃蔬菜有益健康？醫點名「6食物」高草酸：吃多尿結石

秋蟹季／中醫師親解「吃螃蟹禁忌」！這類人竟可多吃點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀