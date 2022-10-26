RSV幼兒園爆發！兒醫示警「住院率飆升」　2招預防快筆記

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吳昌騰提醒，RSV可以藉由接觸傳播，例如，如果感染者呼吸道飛沫落在門把上或桌子等表面上，而其他人觸摸它，然後又觸摸他們的眼口鼻，他們就可能會生病。提醒家長們，戴口罩、勤洗手除了預防新冠肺炎外，也能有效降低接觸RSV病毒的風險。事實上大多數孩子在2 歲之前的某個時間點會感染RSV ，而RSV感染的潛伏期一般為2~8天，通常感染病毒4~6天後出現症狀，RSV感染的臨床表現不同，症狀可能看起來像普通感冒，視病人年齡及既往健康狀況而定。
嬰兒及年紀小的兒童表現為：咳嗽(98％)、發燒(75％)、流鼻涕、喘鳴(65％～78％)、費力呼吸(73％～95％)。症狀通常持續一兩個星期，並在適當休息和補充輸液後逐漸好轉。但是對於一些高危險族群兒童，像是早產兒、慢性肺部疾病或呼吸器依賴、先天性心臟病、先天或後天免疫缺損以及神經肌肉疾病的小孩們，當他們感染RSV時，病情可能會很危險。輕則會導致咳嗽不止、脫水、細支氣管炎或肺炎、重則出現呼吸困難、呼吸衰竭、心肺衰竭等，更嚴重可能還需要插管或使用葉克膜。
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民昨（25）日接受訪問時也特別提醒，嚴重到需要住案的RSV個案增多，每個禮拜都有1~2位孩童需要進到加護病房，雖然RSV對孩童的致死率並不高，不過它沒有特定疫苗，因此只能透過戴口罩、勤洗手等嚴格的衛生措施阻絕，或是施打「單株抗體」，不過價格昂貴，健保也只給付先天性心臟病、慢性肺病、早產等狀況的兒童。以目前RSV在9月出現、10月盛行來說，預計就是流行1~2個月，應該到12月它就不見了，不過家長在秋冬之際，還是要注意流感、腺病毒等病毒入侵。