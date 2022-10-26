顏寬恒酸蔡其昌「黃鼠狼給雞拜年」　盧秀燕上班中不評論

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他助講時問大家「後面後面要選幾號？」眾人大聲答「8號（顏莉敏的號次）！」再問：「另外還要選幾號？」眾人再答「3號（盧秀燕的號次）」！顏清標笑著說：「這樣就對了啦！不然黃國榮（台中市副市長）眼睛盯著我看。」
盧秀燕則是在顏清標離開後，才上台幫顏莉敏拜票造勢，先後同場不同框，引發外界好奇，兩人之間的關係，是否可能透過顏家第二代重新修補？昨（25日）蔡其昌回應媒體時表示：「我想顏董事長一定有他內心痛苦的地方吧！我不知道，他一定有一些難言之隱，不過不管怎樣，這都是國民黨的家務事，其實我也沒有什麼評論。」
事實上除了盧秀燕公開挺顏莉敏，顏寬恒亦名列盧秀燕競選總部7位總幹事之一。蔡其昌講完沒多久，一改以往打不還手態勢、積極回擊綠營攻勢的顏寬恒，果然在臉書發文，指「寬恒做事就是4個字－真心真意，說挺盧秀燕就是挺到底，不像你跟林佳龍之間的虛情假意，」
顏寬恒酸說：「如果說我們有什麼無奈，就是無奈現在還要聽到蔡其昌胡說八道，無奈蔡其昌選情告急到連顏家的票都想要。」他挖苦蔡其昌挑撥離間，「神也你、鬼也你，一手拿刀捅人、一手擊鼓申冤」。並奉勸他「不用黃鼠狼給雞拜年，只會讓更多人看破手腳，認清你的真面目」。
盧秀燕今（26日）上午在雙十國中參加活動中心啟用典禮時，媒體問及外傳台中市4年來發展被高雄超越、治安問題等，均侃侃而談，還說「選舉期間的政治語言很多，不必在意，只要自己做好就好」，隨後再被問及蔡其昌與顏寬恒一事的看法，盧秀燕沒聽清楚，問了聲「什麼」？媒體再提「顏寬恒說…」，她秒回應，「喔不好意思！上班不談選舉，尊重、尊重教育，謝謝」。