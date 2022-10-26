顏寬恒酸蔡其昌「黃鼠狼給雞拜年」　盧秀燕上班中不評論

▲盧秀燕上午到雙十國中參與啟用典禮，與工作人員擊肘。（圖／台中市政府提供，2022.10.26）
▲盧秀燕上午到雙十國中參與啟用典禮，與工作人員擊肘。（圖／台中市政府提供，2022.10.26）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-26 14:17:392022-10-26 15:01:17

民進黨台中市長候選人蔡其昌昨暗指鎮瀾宮董事長顏清標力挺台中市長盧秀燕，有「難言之隱」，顏清標之子、前國民黨立委顏寬恒隨即在臉書以「真心真意」表明心跡，並酸蔡其昌選情告急「連顏家的票都想要」、「黃鼠狼給雞拜年」，盧秀燕上午聽媒體講到「顏寬恒」3字，秒答「不好意思，上班不談選舉。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡其昌昨拜票時，被媒體問到顏清標開口挺台中市長盧秀燕的看法。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.26）
▲蔡其昌昨拜票時，被媒體問到顏清標開口挺台中市長盧秀燕的看法。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.26）
顏寬恒妹妹、現任台中市議會副議長顏莉敏22日成立競選總部，今年4月連任大甲鎮瀾宮董事長時，曾說「今天開始將不再參與任何選舉及政黨事務和活動，即使是我的親人，也只會協助他們作服務地方鄉親的非政治性工作」的顏清標，在眾人期待下為女兒站台拉抬聲勢。

他助講時問大家「後面後面要選幾號？」眾人大聲答「8號（顏莉敏的號次）！」再問：「另外還要選幾號？」眾人再答「3號（盧秀燕的號次）」！顏清標笑著說：「這樣就對了啦！不然黃國榮（台中市副市長）眼睛盯著我看。」

盧秀燕則是在顏清標離開後，才上台幫顏莉敏拜票造勢，先後同場不同框，引發外界好奇，兩人之間的關係，是否可能透過顏家第二代重新修補？昨（25日）蔡其昌回應媒體時表示：「我想顏董事長一定有他內心痛苦的地方吧！我不知道，他一定有一些難言之隱，不過不管怎樣，這都是國民黨的家務事，其實我也沒有什麼評論。」

事實上除了盧秀燕公開挺顏莉敏，顏寬恒亦名列盧秀燕競選總部7位總幹事之一。蔡其昌講完沒多久，一改以往打不還手態勢、積極回擊綠營攻勢的顏寬恒，果然在臉書發文，指「寬恒做事就是4個字－真心真意，說挺盧秀燕就是挺到底，不像你跟林佳龍之間的虛情假意，」

顏寬恒酸說：「如果說我們有什麼無奈，就是無奈現在還要聽到蔡其昌胡說八道，無奈蔡其昌選情告急到連顏家的票都想要。」他挖苦蔡其昌挑撥離間，「神也你、鬼也你，一手拿刀捅人、一手擊鼓申冤」。並奉勸他「不用黃鼠狼給雞拜年，只會讓更多人看破手腳，認清你的真面目」。

▲顏寬恒臉書發文，酸蔡其昌選情告急「連顏家的票都想要」（圖／翻攝顏寬恒臉書，2022.10.26）
▲顏寬恒臉書發文，酸蔡其昌選情告急「連顏家的票都想要」（圖／翻攝顏寬恒臉書，2022.10.26）
盧秀燕今（26日）上午在雙十國中參加活動中心啟用典禮時，媒體問及外傳台中市4年來發展被高雄超越、治安問題等，均侃侃而談，還說「選舉期間的政治語言很多，不必在意，只要自己做好就好」，隨後再被問及蔡其昌與顏寬恒一事的看法，盧秀燕沒聽清楚，問了聲「什麼」？媒體再提「顏寬恒說…」，她秒回應，「喔不好意思！上班不談選舉，尊重、尊重教育，謝謝」。

NCC開罰《辣新聞》40萬　顏寬恒：配合演出的假動作

周玉蔻風波勾舊痛！顏寬恒再批NCC唯黨是從　王鴻薇讚聲

燕子禿子同框破局！助講遲到盧秀燕3度引用韓國瑜金句

盧秀燕將循「韓國瑜模式」選總統？蔡其昌：我不擾人清夢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀