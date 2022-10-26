萬聖節必看！漫畫星×文學星《異外！不獸控制》特企上線

▲beanfun!漫畫星和文學星推出萬聖特企《異外！不獸控制》，還邀請人氣實況主「子喵喵」在直播中朗讀小說家依讀的作品。（圖／beanfun!文學星提供）
▲beanfun!漫畫星和文學星推出萬聖特企《異外！不獸控制》，還邀請人氣實況主「子喵喵」在直播中朗讀小說家依讀的作品。（圖／beanfun!文學星提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-26 14:19:34

下週一（10/31）就是萬聖節，各地歡慶氣氛沸騰，大家精心打扮準備出動遊街，非人鬼怪紛紛群魔亂舞現身！beanfun!漫畫星和文學星也不受控制，特邀8位不同領域癖好的知名創作者，齊聚打造萬聖特企《異外！不獸控制》，與大家一起窺探獸人、人外的美好。包括超人氣漫畫家二毛帶來《地球養成作業》，外星人小學生的期末作業，居然要「養地球」？在小說部分也有耽美界大手M.貓子，獻上「吸血鬼×狼人」香甜刺激的禁忌之戀！各種新鮮題材 ，嶄新的「非人視角」為萬聖節注入截然不同的元素，特企《異外!不獸控制》10/19於beanfun!漫畫星、文學星正式連上線，也立刻引發讀者關注，攻佔熱門閱讀排行榜Top 1。

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▲多位知名創作者齊聚打造萬聖特企《異外!不獸控制》 。（圖／漫畫星、文學星提供）
▲多位知名創作者齊聚打造萬聖特企《異外!不獸控制》 。（圖／beanfun!漫畫星、文學星提供）
探索宇宙日常生活 再談一段跨物種的戀愛

二次元世界中，獸人是指有著獸類外型，又具有人類特徵的種族。「人外」的定位則較為廣義，非人類種族即可稱為人外，常見的外星人、吸血鬼等，皆屬於人外範圍內。這兩種題材深受廣大讀者喜愛，無論是對未知的身體構造感到好奇、鍾情幻想物種的形象等，都是吸引人的原因之 一。此次《異外！不獸控制》試圖以「獸人、人外」主題發展。聯合八位漫畫、小說作家與大家共歡 萬聖節。

高人氣作家二毛嘗試彩色條漫，全新繪製《ZAHN 薩恩的宇宙日常》的《地球養成作業》特別篇，沒看過本篇也能輕鬆觀看。二毛一直以來是以插圖、黑白頁漫為主要繪畫方向，彩色條漫完全是未知的新挑戰，二毛認為兩者間分鏡方式很不一樣，此次經驗學習到許多新知識，對讀者來說更是倍感新奇。知名耽美小說家依讀的《男友是儲備糧食》，描述即將斷糧的吸血鬼，遇見血液超美味的人類警察，一吸成主顧的吸血鬼該如何將他變成儲備糧 食？所有解答都在《異外!不獸控制》等你來揭露。

《異外!不獸控制》特別企劃已經於漫畫星、文學星強力連載中，日前更特邀人氣實況主「子喵喵」在直播中朗讀小說家依讀的作品《男友是儲備糧食》。有趣的劇情發展加上BL題材，藉由子喵喵極具感染力的聲線，瞬間讓人雀躍地腦補畫面。聽眾們也在直播中 一起討論劇情和CP萌點，並且熱烈地回應「邊看小說邊聽有聲書太有感」、「子喵喵推薦一定 要來看看」、「謝謝子喵喵讓我不獸控制XD」徹底沉浸於小說之中。《異外！不獸控制》共有8篇獨家小說、漫畫作品，萬聖節還沒有想法？趕快前往文學星、漫畫星，帶給你不同以往的失萬聖節！

▲漫畫家二毛首次在漫畫星挑戰彩色條漫《地球養成作業》。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫家二毛首次在漫畫星挑戰彩色條漫《地球養成作業》。（圖／beanfun!漫畫星提供）

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