萬聖節必看！漫畫星×文學星《異外！不獸控制》特企上線

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二次元世界中，獸人是指有著獸類外型，又具有人類特徵的種族。「人外」的定位則較為廣義，非人類種族即可稱為人外，常見的外星人、吸血鬼等，皆屬於人外範圍內。這兩種題材深受廣大讀者喜愛，無論是對未知的身體構造感到好奇、鍾情幻想物種的形象等，都是吸引人的原因之 一。此次《異外！不獸控制》試圖以「獸人、人外」主題發展。聯合八位漫畫、小說作家與大家共歡 萬聖節。
高人氣作家二毛嘗試彩色條漫，全新繪製《ZAHN 薩恩的宇宙日常》的《地球養成作業》特別篇，沒看過本篇也能輕鬆觀看。二毛一直以來是以插圖、黑白頁漫為主要繪畫方向，彩色條漫完全是未知的新挑戰，二毛認為兩者間分鏡方式很不一樣，此次經驗學習到許多新知識，對讀者來說更是倍感新奇。知名耽美小說家依讀的《男友是儲備糧食》，描述即將斷糧的吸血鬼，遇見血液超美味的人類警察，一吸成主顧的吸血鬼該如何將他變成儲備糧 食？所有解答都在《異外!不獸控制》等你來揭露。
《異外!不獸控制》特別企劃已經於漫畫星、文學星強力連載中，日前更特邀人氣實況主「子喵喵」在直播中朗讀小說家依讀的作品《男友是儲備糧食》。有趣的劇情發展加上BL題材，藉由子喵喵極具感染力的聲線，瞬間讓人雀躍地腦補畫面。聽眾們也在直播中 一起討論劇情和CP萌點，並且熱烈地回應「邊看小說邊聽有聲書太有感」、「子喵喵推薦一定 要來看看」、「謝謝子喵喵讓我不獸控制XD」徹底沉浸於小說之中。《異外！不獸控制》共有8篇獨家小說、漫畫作品，萬聖節還沒有想法？趕快前往文學星、漫畫星，帶給你不同以往的失萬聖節！