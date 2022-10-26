具俊曄摸透大S！在她大腿刺愛的印記 陸網友：熙媛變了
大S（徐熙媛）和大7歲具俊曄分手24年後結婚，日前合體為雜誌拍攝時尚大片，昨（25日）夫妻玩快問快答的影片曝光，具俊曄細數愛妻身上刺青數量，少算一處私密紋身，小倆口互動閃到最高點，關鍵字登上微博熱搜榜，大陸網友直言：「大S真的變回少女時期！」
具俊曄、大S接受《VOGUE Taiwan》專訪，玩起考驗夫妻默契的問答，其中一題是問大S總共有幾個刺青，具俊曄一聽先是「啊」了一聲，似乎不太有把握，又說「等一下、等一下」，接著開始在自己身上數數，算完後不太確定地用中文問大S：「9？不是？」她表示少算一個，指向接近大腿內側的位置，具俊曄才大叫：「啊！這裡這裡！」
大S說，大腿上的紋身是具俊曄親手操刀，原本是一條燙傷的紅疤，她覺得很醜，具俊曄就拿從韓國帶來的刺青機，替她畫了一個小人，「他都會先刺在自己身上，覺得不錯才刺我」，也透露該台刺青機就是當初說好婚戒要用紋的，具俊曄所購買，「晚上我們會一起看韓劇，突然看到某個圖案很好看，就隨興在家裡刺青！」
許多大陸網友看完影片，打從心底表示，感受到大S完全變了一個人，「感覺她和光頭在一起的狀態比汪小菲好」、「說不上來的感覺，大S變了」、「是真正愛人的感覺，歐巴眼裡有寵溺，S在發亮」、「大S有種少女感」、「大S真的是回春啊！好美，也不會僵」、「愛情真使人精神煥發啊」！（編輯：楊穎軒）