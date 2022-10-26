MIS-C+3例！男童「確診1個月後」高燒伴腹水、心包膜積水
中央流行疫情指揮中心表示，今天（26日）新增204例中重症，其中有3例兒童重症，年紀最小為一名1歲男童，本身無慢性病史，亦沒有打過疫苗，9/14確診新冠，一個月後突然發高燒，住院檢查有腹水、心包膜積水，懷疑MIS-C給予MIS-C治療，後病況好轉，於10/25出院。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，另名案例為5歲男童，無慢性病，打過2劑疫苗，9/12確診，10/5出現發燒、皮疹，10/14再伴隨紅眼、草莓舌、腹痛，隔天到急診住院，10/17血壓突降低，入住加護病房，經免疫球蛋白、類固醇治療後，10/21出院。
最後一例同樣也是5歲男童，過去無慢性疾病，曾打過2劑疫苗，9/15確診，9/14出現高燒、腹痛、腹瀉等問題，10/17到急診就醫，檢查有結膜炎、下脂皮疹，懷疑MIS-C，隔天住院並給予免疫球蛋白、類固醇治療，10/23病況好轉出院。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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