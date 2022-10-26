氣候變遷害事！皇帝企鵝面臨滅絕風險　美列入保護名單

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿根廷南極研究所（Argentine Antarctic Institute，IAA）生物學家利伯泰利（Marcela Libertelli）曾針對南極洲兩個棲息地的1萬5000隻企鵝進行研究後發現，剛出生尚未長出防寒羽毛、或不會游泳的幼年企鵝，若沒有安全的棲息地，被迫提前接觸冰冷的海水，將可能會溺死或凍死。美國政府稱，在南極第二大的皇帝企鵝棲息地哈雷灣（Halley Bay），就因為海冰條件不佳，導致從2016年開始就有許多新生企鵝死亡。
美國魚類及野生動物管理局表示，在審查相關數據之後，包括在過去40年以來的觀察數據，都顯示皇帝企鵝目前沒有滅絕風險，但氣候變遷導致溫度上升是有可能導致皇帝企鵝滅絕的。之所以讓美國當局展開這項調查，是因爲美國非營利環保組織「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）曾在2011年向美國當局提交一份請願書，要求將皇帝企鵝列入瀕臨滅絕物種保護法（Endangered Species Act）保護名單。
美國魚類及野生動物管理局表示，皇帝企鵝應受到保護，若是把其列為瀕危物種，將能促使保育戰略的國際合作、增加保育計劃資金，並能要求美國聯邦機構採取行動，減少滅絕威脅。「生物多樣性中心」氣候科學主任沙耶沃爾夫（Shaye Wolf）指出，企鵝的存在取決於美國政府是否採取強而有力的行動，來減少使用化石燃料，防止對地球上的生命造成不可逆轉的損害。
報導指出，1973年通過的瀕臨滅絕物種保護法，禁止鑽井、採礦等行業在被認為是物種生存必要的開發中地區作業，進而讓灰熊、禿鷹、灰鯨等多種瀕臨絕種的動物能夠倖免於難。