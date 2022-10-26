Gogoro 騎車不要錢！攜手台新推聯名卡 最高回饋10％
Gogoro今(26)日與台新銀行共同舉辦記者會，台新金控董事長吳東亮也會現身會場，準備助攻電動機車生態圈，雙方更深度結盟，台新生活金融生態圈將從GoShare用戶延伸至Gogoro所有用戶，推出「台新gogoro rewards 」信用卡，指定車型最高折抵10%，全家便利商店也能有10%回饋，車主運用聯名卡進行日常消費累積的點數能回饋折抵資費，新車主使用聯名卡購車最高甚至可以擁有38個月免費騎！
Gogoro創辦人陸學森表示，永續是指用更少的資源做更多的事，gogoro從科技創新、驗證可行性、讓更多人輕鬆使用三大階段邁進。從2017~2022驗證了電動車的可行性，全台有110萬顆電池交流，台灣目前擁有50萬車主，市占率高達75%，160萬人使用goshare，等同於每12人就有一人使用過gogoro 的服務。
同時，為了擴大使用生活圈，gogoro結合了台新推出聯名卡，台新金控董事長吳東亮表示：「加強合作推出gogoro 聯名卡，消費有點數回饋，最高有10%，在全家便利商店用聯名卡都有加碼點數回饋，希望提高民眾使用gogoro率實踐減碳永續。」
台灣每人每年喝200杯咖啡，便利商店137次每人一年逛，在不改變消費習慣下創造新的價值，締造出全新的「移動隨經濟」，隨時隨地的消費是現代的趨勢，再加上gogoro rewards ，指定車款購車10％、海外線上消費最高3%沒有上限，回饋直接可以抵扣資費、購車、維修、配件等。gogoro台灣總經理姜家煒指出，gogoro正在進行轉型的世代，全台新購機車每十台就有一台是電動車，希望再度提高市占率，降低電動機車購車成本，與台新推出台新gogoro rewards 信用卡。