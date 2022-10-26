「青春稅樂歡樂song」雲端發票MV 南台科大學生獲冠軍

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台南分局分局長蕭淑芬表示，為推廣購物消費利用載具儲存發票，並讓瞭解民眾了解使用統一發票兌獎APP的便利性，特別針對高中(職)以上學生舉辦『青春稅樂歡樂song』雲端發票MV徵件活動，希望透過MV的創作，達到租稅教育的意義。本次得獎作品表現均十分精采，充分發揮創意，參賽者以多元視角傳達宣導主題，透過歌曲鋪陳作品，提升青年學子對租稅宣導議題之認知，達到租稅教育的正面效果。
典禮現場周邊同時設有雲端發票、租稅常識及廉政宣導區，以闖關小遊戲宣導包含雲端發票e起來、捐發票挺公益、填問卷兌好禮、擲骰子樂抱好禮及廉政基本常識問答等，用活潑、熱鬧的活動呈現宣導主題，使參加者接收稅務新知訊息、關注廉政事務。
「青春稅樂歡樂song」MV徵件得獎隊伍「火箭隊」為南台科大動畫系二年級學生柯捷薰及鄭詠襄，2人發揮所學，構思畫出獨創動漫主角穿插整部作品，十分創新，總共花了1個多月的時間完成參賽影片。對於第一次參加MV徵件就獲得首獎都十分開心，柯捷薰喜歡動物，表示想要將獎金捐給流浪動物之家，鄭詠襄則是希望添購一些製作影片時會使用的設備，讓自己的專業技能更精進。
台南分局表示，本次競賽的得獎優秀作品，除透過各種媒體平台宣導外，更將透過社群媒體及網際網路等傳遞分享，以增加民眾觸及率，發揮延伸宣導效益。得獎名單及相關影音詳情請於活動官方網站 (https://www.ntbsa-contest2022.com)點選查詢。