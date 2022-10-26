「青春稅樂歡樂song」雲端發票MV 南台科大學生獲冠軍

▲南台科大動畫系二年級學生柯捷薰(中)及鄭詠襄(左)，由南區國稅局台南分局長蕭淑芬頒發首獎獎金5萬元（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）
▲南台科大動畫系二年級學生柯捷薰(中)及鄭詠襄(左)，由南區國稅局台南分局長蕭淑芬頒發首獎獎金5萬元（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）

記者林怡孜/台南報導

2022-10-26 15:17:26

財政部南區國稅局台南分局今(26)日舉辦「青春稅樂歡樂song」雲端發票MV徵件比賽頒獎典禮，此次共32部作品參賽，入圍20部，競爭激烈。前5名得主由分局長蕭淑芬親自頒獎。蕭淑芬感謝參賽者對活動的熱烈參與及肯定優秀得獎者的用心首獎由「火箭」團隊所拍攝之「好存e直存」脫穎而出，奪得5萬元獎金。

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台南分局分局長蕭淑芬表示，為推廣購物消費利用載具儲存發票，並讓瞭解民眾了解使用統一發票兌獎APP的便利性，特別針對高中()以上學生舉辦『青春稅樂歡樂song』雲端發票MV徵件活動，希望透過MV的創作，達到租稅教育的意義。本次得獎作品表現均十分精采，充分發揮創意，參賽者以多元視角傳達宣導主題，透過歌曲鋪陳作品，提升青年學子對租稅宣導議題之認知，達到租稅教育的正面效果。

▲活動現場設有設有雲端發票、租稅常識及廉政宣導區，只要填問卷或是捐發票就能獲得好禮（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）
▲活動現場設有設有雲端發票、租稅常識及廉政宣導區，只要填問卷或是捐發票就能獲得好禮（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）
  

典禮現場周邊同時設有雲端發票、租稅常識及廉政宣導區，以闖關小遊戲宣導包含雲端發票e起來、捐發票挺公益、填問卷兌好禮、擲骰子樂抱好禮及廉政基本常識問答等，用活潑、熱鬧的活動呈現宣導主題，使參加者接收稅務新知訊息、關注廉政事務。   


「青春稅樂歡樂songMV徵件得獎隊伍「火箭隊」為南台科大動畫系二年級學生柯捷薰及鄭詠襄，2人發揮所學，構思畫出獨創動漫主角穿插整部作品，十分創新，總共花了1個多月的時間完成參賽影片。對於第一次參加MV徵件就獲得首獎都十分開心，柯捷薰喜歡動物，表示想要將獎金捐給流浪動物之家，鄭詠襄則是希望添購一些製作影片時會使用的設備，讓自己的專業技能更精進。

▲首獎作品充滿動漫風格，相當具有特色（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）
▲首獎作品充滿動漫風格，相當具有特色（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）
台南分局表示，本次競賽的得獎優秀作品，除透過各種媒體平台宣導外，更將透過社群媒體及網際網路等傳遞分享，以增加民眾觸及率，發揮延伸宣導效益。得獎名單及相關影音詳情請於活動官方網站 (https://www.ntbsa-contest2022.com)點選查詢。



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