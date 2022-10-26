「青春稅樂歡樂song」雲端發票MV 南台科大學生獲冠軍

財政部南區國稅局台南分局今 (26) 日舉辦「青春稅樂歡樂 song 」雲端發票 MV 徵件比賽頒獎典禮，此次共 32 部作品參賽，入圍 20 部，競爭激烈。前 5 名得主由分局長蕭淑芬親自頒獎。蕭淑芬感謝參賽者對活動的熱烈參與及肯定優秀得獎者的用心 ， 首獎由「火箭」團隊所拍攝之「好存 e 直存」脫穎而出，奪得 5 萬元獎金。

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台南分局分局長蕭淑芬表示，為推廣購物消費利用載具儲存發票，並讓瞭解民眾了解使用統一發票兌獎 APP 的便利性，特別針對高中 ( 職 ) 以上學生舉辦『青春稅樂歡樂 song 』雲端發票 MV 徵件活動，希望透過 MV 的創作，達到租稅教育的意義。本次得獎作品表現均十分精采，充分發揮創意，參賽者以多元視角傳達宣導主題，透過歌曲鋪陳作品，提升青年學子對租稅宣導議題之認知，達到租稅教育的正面效果。

▲活動現場設有設有雲端發票、租稅常識及廉政宣導區，只要填問卷或是捐發票就能獲得好禮（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）

典禮現場周邊同時設有雲端發票、租稅常識及廉政宣導區，以闖關小遊戲宣導包含雲端發票 e 起來、捐發票挺公益、填問卷兌好禮、擲骰子樂抱好禮及廉政基本常識問答等，用活潑、熱鬧的活動呈現宣導主題，使參加者接收稅務新知訊息、關注廉政事務。

「青春稅樂歡樂 song 」 MV 徵件得獎隊伍「火箭隊」為南台科大動畫系二年級學生柯捷薰及鄭詠襄， 2 人發揮所學，構思畫出獨創動漫主角穿插整部作品，十分創新，總共花了 1 個多月的時間完成參賽影片。對於第一次參加 MV 徵件就獲得首獎都十分開心，柯捷薰喜歡動物，表示想要將獎金捐給流浪動物之家，鄭詠襄則是希望添購一些製作影片時會使用的設備，讓自己的專業技能更精進。

▲首獎作品充滿動漫風格，相當具有特色（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）