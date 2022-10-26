名家論壇》韋安／侯友宜的「超越自己」，能說到做到嗎？

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侯友宜所說的「好好做事」，從來不止著眼於當下、朝夕，而是要「超越自己」，追求長久、未來之計。
他的競爭對手們，不是對這些揶揄，說侯是在「跳針」和「念經」，就是故意不去正視他實實在在的政績。不過侯友宜40多年的公職中，「好好做事」的成效，都和他的職位和權力成正比，而且往往更多、更好、更大。
當侯離開每一個職位時，凡走過，都會留下有長遠影響，有遠見的作為和「功績」。這些，都可從他的「曾經中」，得到驗證。
外界對侯友宜曾經的警察生涯，只留下冒著槍林彈雨、打擊犯罪「鐵漢英雄」的印象。而沒有注意到，他還是個有創新和研究精神，可以系統化、制度化解決重大問題的幹才和高手。
當他從基層刑警做起，以驍勇的戰績，晉升為警界高官—刑事警察局長後，侯友宜主導，在台中市與高雄市，分別成立刑事局中部與南部打擊犯罪中心。親自率隊，帶領數十名中央菁英警力進駐兩地。經過幾年努力，成功壓制和打擊當時中南部盛行，「看一眼不爽就被開槍」的暴力犯罪氣焰。
為打擊跨國犯罪，追捕逃逸到國外的犯罪分子，侯當時又積極向外交部爭取，撥出外館名額。使警方可派遣刑事駐外聯絡官，擴大調查和打擊犯罪的情報網。
後來，成功爭取到，在日本、菲律賓、馬來西亞及印尼的我國外館，派遣駐外刑事聯絡官。制度性地強化跨國刑事合作、追緝跨國犯罪、保護台僑安全。在打擊跨國犯罪方面成效卓著，且把得以刑事工作，從本土延伸到海外。
到了就任警政署長後，侯友宜又啟動「祥和專案」，全面向國內黑幫份子宣戰。以「事前全面約制」、「現場立即處理」、「事後法辦追訴」三策略，建立長期性防黑、掃黑、打黑，治理黑幫犯罪的大方向。
從1980年代開始，侯友宜不僅在一線打擊犯罪，更重要地是，在位居警界高位後，開始系統化、制度化解決當時的高暴力犯罪問題。
從根本上發現問題，並找出解決之道，就算在他離任重要警職之後，台灣的治安改善，還能依然延續下來。使台灣由暴力犯罪盛行、治安敗壞，改善成世界上治安最良好的國家之一。
從基層刑警到警界最高職務的警政署長，侯和7萬多警察弟兄，一起打拚改善了台灣的治安狀況。而來自基層、了解又體恤基層的侯，在署長短短2年多的任內，推動了照顧警察權益，提振警界士氣的龐大工程。讓警界人事、人心穩定，力求長治久安來做好治安工作。
這個「大工程」就是侯友宜在警政署長任內，推動的警察人事條例修法。讓當時已24年沒有調薪的基層警察，薪俸點從450點大幅調高到500點，每人最高可調薪3480元。而且退休後還可領，照顧到基層警察一輩子的權益。
此外，原本7萬多警察人員，只有約120個簡任官（警監）名額，比例不到百分之0.2。而全國其它行政部門中，當時平均比例為百分之3.8，警界的比例最低。在修法後，得以增加較合理名額。連每一個新增簡任官職務的職稱（建構專屬職稱），還是侯當初親自煞費苦心，一個一個研究擬定的。
侯任警政署長時期所奠立的警察職等、職稱等人事制度基礎，再加上六都成立等因素，目前警界簡任官（警監）名額，才得以從120增加到325名，比例由不到0.2%，變成0.47%左右。
這些，絕非輕而易舉的事，為了修法，當時侯率同警政署人事處主管，到行政院人事總局、研考會，考試院、銓敘部無數次，親自上陣協調、解釋、遊說和請托。還多次拜會立法院長王金平和藍綠立委們，費盡苦心才能推動法案在立院通過。這次修法三讀剛好在警察節前一天，侯友宜那天守在立法院，一直到凌晨三點左右法案通過，確保萬無一失才離開。
還有一件事，就是這位來自基層的警政署長，對警察尊嚴的強力維護。在他上任前，警政署向各縣市推派警察局長的制度，一度被修改為推薦3名，由縣市長再選擇其一。
侯友宜認為，這不僅破壞警政人事一條鞭制度，還有違公平性。而且讓和自己一起出生入死的警界最優秀的兄弟們，被「挑肥揀瘦」，是不可「吞」下去的侮辱。侯頂著壓力，堅決把人事升遷回歸制度。依照警察內部升遷排序，該輪到誰，就派誰去出任局長，「一個就是一個」。
侯以辦人生最大「案子」的心力，推動警察人事條例修法。力促人事升遷回歸制度，提升警察權益，維護警察尊嚴。在侯離開警職10多年後，此舉對警察士氣的提振仍留下長遠的影響。
19歲，侯友宜從南部的一個鄉村少年，北上就讀警察大學。30年後，他從警政署長卸職轉任警大校長。在他警察生涯的最後一站，他懷著感恩和回報的心態，用盡智慧和心力，一樣能「好好做事」。
侯在2年裡面，推動警大制度的多項改革，還有興建三大建設，學生宿舍、刑事科技大樓、體技館。跑破腿、費盡心，爭取總共約24億經費。成為歷來爭取預算「最高」，做事最多的校長。這些警大重要建設，在他離開時才開始興建，有的6、7年才完成。當初若侯沒有去做，可能現在也沒有做。
從警界到當新北市正副市長，侯說「與自己競爭」、「好好做事」、「超越自己」，在外人眼中，只是一種平淡的說辭。但對於侯友宜而言，「能為國家、為人民做事情」，在離開每一個職位，能得到別人覺得他「能做事」、「做得還不錯」的評價，他就感到滿足了。
侯友宜現在許下對新北市，未來2030年的美好願景。用他過往接受過檢驗的經歷和實績，應該絕對有說到做到，完全兌現的一天。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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