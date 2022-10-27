倒數30日／藍北北基桃區域聯防　拚北桃領先多、基隆回穩

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。九合一選戰倒數30天，民進黨在選戰初期聲勢佳，但陸續受防疫成績、林智堅論文案以及周玉蔻效應影響，國民黨目前整體選情看漲。黨務人士表示，藍營優勢選區就有新北、台中等12縣市，而選戰焦點的台北及桃園，則是有逐漸走出五五波泥淖，與對手拉大差距的趨勢穩定，接下來將強打北北基桃區域聯防，把北桃距離拉開，也帶動基隆，讓選情從五五波變回優勢。
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九合一選戰是黨主席朱立倫回鍋黨魁後最重要的一戰，也攸關黨主席連任及2024年總統大選佈局，此次國民黨提名的縣市長人選堅持排黑，清一色都是形象好的人選，甚至還有10位女性縣市長候選人，組成女力連線，也成選戰一大亮點。
選戰倒數30天，藍營內部評估，優勢選區有12個，包括新北市、新竹縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣。
至於選戰焦點的台北、桃園，藍營黨務人士指出，台北、桃園選情原本都呈現五五波狀態，但從台北受到周玉蔻效應影響，蔣萬安保持領先，且持續拉開距離；張善政部分，在近期桃園南區、北區兩場接連造勢之後，聲勢逐漸回升，因此黨內評估，台北、桃園都已經走出五五波泥淖，開始往成為優勢選區邁進。
五五波選區方面，藍營評估為澎湖縣、新竹市以及基隆市，黨務人士表示，澎湖縣長藍營分裂，除爭取連任的縣長賴峰偉外，受同樣系出藍營的馬公市長葉竹林參選影響，陷入選票分裂危機，雖然近期朱立倫出手，整合澎湖，副議長陳雙全允諾接任黨部主委輔選，但後續是否能發揮整合效應，還有待觀察。
新竹市部分，同樣也是三腳督，除了國民黨的林耕仁外，還有民進黨的沈慧虹及民眾黨的高虹安，高虹安被週刊爆料論文抄襲後，聲勢不減反升，目前藍營內部民調，高虹安小幅領先，但三方票源十分平均，因此藍營仍然有一搏機會。
至於基隆市部分，黨務人士坦言，對手蔡適應一連串抹黑、攻擊的烏賊戰稍微奏效，稍微影響謝國樑選情，從原本優勢的選情掉到目前五五波的狀況，這也是為什麼國民黨行動中常會首站就選在基隆，拉抬基隆選情。
國民黨劣勢選區方面，則沒有意外的名單，就是藍營一向艱困的台南市、高雄市、屏東縣以及嘉義縣，國民黨此次派出謝龍介、柯志恩、王育敏挑戰艱困選區，人選亮點希望能擴大艱困選區的支持度。
黨務人士表示，朱立倫的目標是六都過半，席次比去年更多，在選戰最後關頭將主打北北基桃區域聯防，希望讓北、桃拉開與對手的差距，更帶動基隆選情。
此外，藍營人氣王、前高雄市長韓國瑜也陸續加入輔選行列，韓國瑜是否能再次帶動韓流、對藍營選情是否有加分作用，還有待觀察。