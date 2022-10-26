燃燒香菸消耗生命！北榮宣示打造「無菸醫院」

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有些菸齡很長的民眾，可能會認為現在才戒菸，太慢、太遲了。林明慧強調，其實停止吸菸永遠沒有太遲的問題，只要戒菸20分鐘，心跳和血壓就會恢復正常；戒菸48小時，肺功能就會所有改善；戒菸1年，心臟病發作的機率將減半；戒菸5年，中風機率將與一般人相同；戒菸10年，肺癌發生的風險可減半；戒菸15年，心臟病發作的機率和未吸菸者相同。
北榮透露，55歲的A先生，每天至少抽一包菸，菸齡已經40年，在北榮住院期間突然發生心肌梗塞，導致心跳停止，經醫療團隊緊急搶救從死神手上搶回一命。
A先生表示，他曾經嘗試靠意志力戒菸，卻因尼古丁戒斷症造成失眠、焦躁導致戒菸失敗，為了自己及家人，出院後經心臟科醫師轉介至家醫科戒菸門診，在藥物及衛教諮詢的協助下，終於成功戒菸。
林明慧說明，許多人想嘗試用意志力戒菸，但吸菸成癮後停止抽菸時，會產生焦慮、不安、煩躁、注意力不集中、心跳變慢等尼古丁戒斷症狀，這也是造成戒菸失敗的主要原因。目前已有藥物可以減輕戒菸過程中的不適感，大大增加戒菸的成功率。
北榮表示，家庭醫學科門診提供戒菸服務，包含戒菸輔助藥物、戒菸衛教及相關諮詢，亦不定期開辦戒菸班，希望幫助菸友們成功戒菸。另為減輕戒菸者經濟負擔，北榮也提供國健署戒菸輔助用藥，不分對象皆免收藥物部分負擔，鼓勵有需要的菸友們，一起加入戒菸的行列。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！