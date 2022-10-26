名人分享生命起伏　新北影響力論壇周日登場

新北市政府新聞局將於本周日（30日）下午14時在新北市政府3樓多功能集會堂舉辦「時刻不凡・新北影響力論壇」活動，邀請知名創作樂團守夜人、聯合報新聞部副內容長王茂臻、台灣居護董事長汪秋蓉、珊瑚媽媽陳映伶、金馬導演楊力州等重量級講者分享動人的人生故事；新北市長侯友宜當天也將透過影音獨家分享自己的生命故事，期許正向影響力的故事被更多人知道，鼓舞生命創造不凡的時刻。
當天現場邀請聯合報新聞部副內容長王茂臻及《拔一條河》金馬紀錄片導演楊力州，分享他們帶著鏡頭和紙筆從市區到邊陲的紀實故事；以及素有珊瑚媽媽之稱的陳映伶及台灣居護董事長汪秋蓉，他們用生命觀察不同生命的動人故事，有人工復育珊瑚保護海洋的時刻，更有陪伴生命圓滿謝幕的鄰里照顧片刻。
新聞局長張愛晶表示，新北影響力設定「Beyond Ordinary」為主題標語，拍攝10位在各自專業領域裡默默發光的影響力人物，透過影片分享自身經驗，並將影片精神延伸至實體活動，辦理「時刻不凡・新北影響力」論壇，邀請影響力人物到現場分享他們克服困難、致力實踐理念的人生歷程，以及如何以時光成就事業，並在不同領域裡揮灑影響力，或以溫暖力量與他人的生命相互激盪，產生深遠影響的生命故事。
想要了解相關內容及系列影片，可以到「我的新北市」臉書粉絲團及 YouTube 頻道《新北影響力》觀看 。