人物／輝達黃仁勳來台共體時艱　回顧「大騙局」的老頑童

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黃仁勳（Jensen Huang）於1963年出生於台南市，1960年代末期，黃仁勳的父親從台灣飛往紐約工作，雖然工作之後、結束培訓就回到台灣，但他誓言要將兩個兒子都送到美國。於是1972年9歲的他，父母親移居泰國，他與哥哥則移民美國與親戚同住。
黃仁勳曾在《CNBC》節目上表示，「我是我父母夢想和願望的產物」，黃說小時候移民到美國前，他和母親完全不懂英文，靠著母親每天從字典裡挑選10個英文單字背誦，一點一滴辛苦學習過來。他曾說，「因為父親的夢想與母親的期待，最終把我們送到美國」。
黃仁勳畢業於俄勒岡州波特蘭郊外的Aloha高中，1984年獲得奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，1992年獲得史丹福大學電氣工程碩士學位。黃仁勳大學畢業後，曾在巨積（LSI Logic）任職，並在超微（AMD）擔任微處理器設計師。1993年，年僅29歲的黃仁勳，就與友人Chris Malachowsky與Curtis Priem，以僅僅4萬美元共同創辦NVIDIA。
黃仁勳於2011年之後開始投入研究人工智慧，讓NVIDIA開創第二波成長動能，如今NVIDIA市值已超過3000億美元，而他也因為在人工智慧AI領域上的成就，贏得「AI教父」或「顯卡教父」的稱號。
而根據彭博億萬富翁Index的數據，截至2021年4月，黃仁勳的淨資產身家為143億美元。而今年3月在「富比世」美國400位最富有的人名單中，黃仁勳也名列加州最富有的前十人。
黃仁勳的左肩膀下有一個刺青，圖案正是NVIDIA的LOGO。原來是某次公司大會，黃仁勳與同事討論，若NVIDIA股價到達100美元時，大家要做什麼，最後大家決定刺青。於是隨著NVIDIA股價漲破100美元，黃仁勳也履行刺青的諾言，但對於這個刺青，黃仁勳的感想只有兩個字「很痛」。
黃仁勳於2017年在台灣新竹市國立交通大學獲得名譽工學博士，當時台積電創辦人張忠謀親自到場祝賀，兩人都是史丹佛大學校友，也由於NVIDIA與台積電是重要合作夥伴，兩人私交甚篤，黃曾以「堅實的夥伴、真摯的朋友」來形容與張忠謀的好交情，並且在寫給退休後張忠謀的一封信中提及，「與你共事是我職涯中最棒的回憶之一」。
黃仁勳給人的印象總是一身皮衣，台上新品發布會時就猶如搖滾明星一般，擁有豐富的肢體語言，還會把艱澀的半導體語言轉化為吸睛「表演」的一部分，也難怪大家稱他為半導體界的頑童。
像是NVIDIA在2021年的GTC發表會上「造假」，但全世界都被騙得心服口服！包括數位黃仁勳、招牌皮衣還有背景的壁爐與廚房，和桌上的每個物件全都是用軟體做出來的，影片中更有14秒被偷天換日成「數位老黃」，要告訴大家現在的影像處理能力有多強，這樣的人工智慧可以做到多麼逼真與驚人，而該事件也讓大家驚呼，真不愧是老黃的風格！