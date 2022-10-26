高端旅遊新商品！JR西日本賞櫻專列28席超限量開賣

▲全景式展望列車24小時開放。（圖／JR西日本提供）
▲全景式展望列車24小時開放。（圖／JR西日本提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-26 16:04:48

睽違近三年終於盼來放寬0+7新制、取消禁團令限制，可樂旅遊今（26）日宣布瞄準高端旅遊市場，攜手JR西日本推「曙光瑞風號極致奢華之旅」，鎖定明年4月賞櫻時節，獨家包下山陽山陰周遊路線列車，2023年海外限量28席，精心安排京都柏悅飯店二日連泊、米其林三星宴席、大阪萬豪都酒店ZK高空夜景料理，以及全程雙巴士、雙領隊服務，帶領民眾感受截然不同的日本旅遊體驗，六天五夜每人46萬8888元起，11月1日超限量名額正式開賣。

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可樂旅遊認為，疫後旅遊市場除考量價格合理，「產品特殊性」及「市場稀有性」將更受消費者關注與青睞。可樂旅遊自2019年與JR西日本首次合作高端鐵道之旅，造成一周完銷的轟動創舉。歷經疫情近三年，再次攜手推出「曙光瑞風號專列」，這也是JR西日本疫後首家與台灣區旅行社合作，強強聯手，期待為高端旅遊市場帶出一番新高度。

有移動式星級酒店之稱的「曙光瑞風號」是日本頂級豪華寢台列車之一，綠色車身搭配金色線條勾勒，內裝採用昭和時期藝術風格融合懷舊與典雅氣質設計，完美體現沉穩內斂之美。全車共有10節車廂、15間單/雙人套房以及1間頂級客房，每房配有專屬管家，隨時隨地為旅客貼心服務。車上料理安排和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，及西式料理HAJIME主廚米田肇監修，以在地食材提供米其林星級和洋料理，奢華極致一覽無遺。

    TWILIGHT EXPRESS瑞風所費不貲，疫情通膨下，價格漲幅更高達近5成，儘管各房型要價36萬到137萬日元不等仍一位難求，足以證明豪華寢台列車的絕對市場優勢。曙光瑞風號之所以備受青睞，除了車上的高貴尊榮，下車觀光更是獨樹一格，挑選岡山、松江、東濱等當地隱藏版名所，明明庵茶室來場茶之湯文旅、感受菅谷たたら山内的百年古老製鐵所、觀賞傳承百年的出雲神樂表演，並為瑞風號貴賓限定開放入內參觀日本三大名園之一延養亭，靜賞岡山美景，尊寵服務更加值回票價。

可樂旅遊表示，憑藉對日本旅遊市場純熟的操作經驗，規劃六天五夜「日本之美、春櫻漫舞～頂級曙光瑞風號專列」，行程包含長榮/星宇商務艙來回機票、住家-機場專車接送，以及雙巴士、雙領隊全程陪同導覽，此外，首尾3晚還入住「京都柏悅飯店」與「大阪萬豪都酒店」，保證全程高規格、高品質享受。景點從櫻雪紛飛的京都啟程，邂逅高台寺綻放的夜櫻燈光秀、南禪寺和蹴上傾斜鐵道的浪漫櫻情，及甫翻修完畢的清水寺正殿「清水舞台」，一路走訪春暖花開，重溫旅日悸動。

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