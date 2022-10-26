私校退場延燒至高中！教育部：已命5校解散、4校停辦中

▲教育部長潘文忠今（26）日表示，在退場條例發布前，已命5所私中的學校財團法人解散，4所私中依私立學校法規定停辦。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.26）
▲教育部長潘文忠今（26）日表示，在退場條例發布前，已命5所私中的學校財團法人解散，4所私中依私立學校法規定停辦。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.26）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-26 16:00:21

私校退場風暴延燒到高中職，私校退場審議會日前公布7所大專列入「專案輔導學校」，下階段將審議高中職。教育部長潘文忠今（26）日表示，目前由國教署主管的學校，在退場條例發布前，有5校停辦至少3年以上，由教育部命學校財團法人解散，另有4校已依私立學校法規定，向教育部申請停辦、或由教育部命其停辦；明天將召開退審會，審查幾所私中是否列入專輔學校。

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對於高中端私校退場審議進度。潘文忠說，目前由國教署主管的學校，在退場條例發布前，已經有5所學校停辦至少3年以上，教育部已於今年6月8日依私立學校法規定，命5校的學校財團法人解散（包括花蓮縣私立國光高級商工職業學校、台南市私立華濟永安高級中學、嘉義市私立大同高級商業職業學校、雲林縣私立益新高級工商職業學校、屏東縣私立志成高級商工職業學校）。

另在退場條例發布前，目前另有4校已依私立學校法規定，向教育部申請停辦、或由教育部命其停辦，目前該4校皆尚未向教育部提出申請恢復辦理、改制、改辦的具體規劃（包括屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校、弘德學校財團法人嘉義縣弘德高級工商職業學校、台南市私立鳳和高級中學、嘉義縣私立協志高級工商職業學校）。

對於有多少高中職會被列入退場審議？潘文忠提到，國教署主管的高中職正在盤點中，國教署已透過工作小組縝密了解各校教務、財務等各方面指標，明天會召開退審會，對於符合相關指標的學校，將提到退審會，進一步認定是否列為專輔學校；地方政府也會盤點縣市主管的學校，提報縣市退審會審議。

潘文忠說，國教署已請除台南市的五都，依照退場條例訂定屬於直轄市主管機關的法制，目前五都也在積極進行前置作業，國教署也於10月12日再次行文提醒五都，依法做後續積極辦理，國教署也會召開五都相關工作會議，希望審議工作有一致規範、供五都依循。

另外，有媒體詢問，體育署長懸缺逾1年，一直由教育部次長林騰蛟暫代，是否尋覓新人選？

潘文忠回應，過去有相關人選，但徵選不太順利，這段時間仍持續訪才，他坦言，體育署長要不就是高階公務員，具備體育運動經驗，要不就是來自學界，任用資格標準高，過去在學界徵詢過程，有很多適合人選，但意願不高，因此還在持續努力中。

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