中共二十大後首發聲！國台辦強調對台紅線　再提10大堅持

▲國台辦發言人馬曉光26日召開記者會，解讀中共二十大報告涉台內容。（圖／翻攝自國台辦官網）
▲國台辦發言人馬曉光26日召開記者會，解讀中共二十大報告涉台內容。（圖／翻攝自國台辦官網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-26 16:15:00

中共二十大於22日閉幕，不僅中共總書記習近平提出「絕不承諾放棄對台使用武力」，中共黨章也首次納入「堅決反對和遏制『台獨』」。中國國台辦於26日召開二十大後首場記者會，就相關問題進行回答，表示報告畫出了「紅線、底線」，並貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，展現反對外來干涉和反對台獨分裂的堅定決心，推進祖國統一進程的必勝信心。

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國台辦發言人馬曉光26日召開例行記者會，由於是中共二十大閉幕以來首場記者會，因此受到外界關注。馬曉光在記者會上花了許多時間，解讀二十大報告涉台內容，強調要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，提出新征程上推進「祖國統一進程」的目標要求，畫出「紅線」與「底線」，並貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，實現「祖國統一進程」的目標要求，展現反對外來干涉和反對台獨分裂的堅定決心。

馬曉光強調，未來仍將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅定維護「一個中國原則」和九二共識，紮實推動兩岸關係和平發展融合發展，堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀，攜手台灣同胞共創「祖國統一、民族復興」的美好未來。

至於習近平在中共二十大報告上提到造福台灣同胞，和深化兩岸各領域融合發展，馬曉光表示將致力於促進兩岸經濟文化的交流合作，深化各領域融合發展。強調將研擬更多優待政策，積極支援福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快建設海峽兩岸融合發展示範區，支持台商聚集地對台先行先試，引導兩岸企業在資金、技術、管理、標準、品牌、渠道等方面加強合作，幫助台商拓展中國內需市場。

馬曉光在記者會上指出，「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」，並且提出「10大堅持」，同時重申習近平主張「不放棄使用武力」主張。

10大堅持內容如下：

  1. 堅持黨中央對台工作的集中統一領導。
  2. 堅持在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一。
  3. 堅持在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題。
  4. 堅持「和平統一、一國兩制」等基本方針。
  5. 堅持「一個中國原則和九二共識」。
  6. 堅持推動兩岸和平發展、融合發展等。
  7. 堅持團結廣大台灣同胞、爭取台灣的民心。
  8. 堅持粉碎台獨分裂圖謀。
  9. 堅持反對外部勢力干涉。
  10. 堅持絕不承諾放棄使用武力。

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