中共二十大後首發聲！國台辦強調對台紅線　再提10大堅持

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馬曉光強調，未來仍將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅定維護「一個中國原則」和九二共識，紮實推動兩岸關係和平發展融合發展，堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀，攜手台灣同胞共創「祖國統一、民族復興」的美好未來。
至於習近平在中共二十大報告上提到造福台灣同胞，和深化兩岸各領域融合發展，馬曉光表示將致力於促進兩岸經濟文化的交流合作，深化各領域融合發展。強調將研擬更多優待政策，積極支援福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快建設海峽兩岸融合發展示範區，支持台商聚集地對台先行先試，引導兩岸企業在資金、技術、管理、標準、品牌、渠道等方面加強合作，幫助台商拓展中國內需市場。
馬曉光在記者會上指出，「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」，並且提出「10大堅持」，同時重申習近平主張「不放棄使用武力」主張。
10大堅持內容如下：
- 堅持黨中央對台工作的集中統一領導。
- 堅持在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一。
- 堅持在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題。
- 堅持「和平統一、一國兩制」等基本方針。
- 堅持「一個中國原則和九二共識」。
- 堅持推動兩岸和平發展、融合發展等。
- 堅持團結廣大台灣同胞、爭取台灣的民心。
- 堅持粉碎台獨分裂圖謀。
- 堅持反對外部勢力干涉。
- 堅持絕不承諾放棄使用武力。