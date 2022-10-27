倒數30日／苗栗藍營難棄保　綠拓「未表態選票」力求翻轉

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。苗栗縣長年由國民黨執政，72年來未曾政黨輪替，且由於基礎建設、財政狀況都不佳，屢被戲稱「苗栗國」；此次選舉國民黨推出前農田水利會長謝福弘，而原屬國民黨的議長鍾東錦也執意參選到底，最終被開除黨籍，藍軍實質分裂，民進黨籍徐定禎來勢洶洶，三腳督選情激烈詭譎，受到全國關注。
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綜觀苗栗選情，頭份市、苗栗市及竹南鎮是3大重要票倉，幾乎可以左右大半選情。其中山線的苗栗市是藍軍大本營，屬海線的通霄、苑裡一向被視為較偏綠，另外，竹南與一旁的頭份因為緊鄰新竹，再加上後龍、銅鑼受惠科學園區，有不少工程師、年輕人移入比較多，故這些鄉鎮市近年藍綠版圖已經沒有絕對。不過，整體來看，鐵藍選民大約有3成，鐵綠選民則只有1成多。
此次選舉，泛藍的謝福弘、鍾東錦分裂。其中，卸任仍頗有勢力的前縣長傅學鵬、劉政鴻力挺謝福弘，即將任滿的現任縣長徐耀昌則挺鍾東錦，各方勢力僵持，沒有人願意低頭，地方人士普遍認為，藍營兩人要棄保的可能性微乎其微。
據了解，幾個月來的民調都顯示，徐定禎與鍾東錦是前段班，謝福弘支持度大約只有10%至15%，還有部分民調個位數，而時代力量候選人宋國鼎則更為落後，惟徐定禎與鍾東錦誰能勝出的關鍵因素，當屬仍有4成多不表態的選民。
地方人士坦言，由於國民黨長期執政的關係，綠營支持者一向比較含蓄，不表態選民通常都屬綠營為多，如果鍾東錦無法在民調上取得明顯領先，那徐定禎確實較為有利。
該人士透露，除了支持度外，還有投票意願也是一個重要指標。近來顯示徐定禎的支持者原先投票意願較低，但近來有大幅度成長，有可能是害怕負面爭議纏身的鍾東錦當選使然，也可能是本來不願表態的人隨著選戰倒數漸漸表態，綠營確實有望翻轉長年劣勢。
綠營人士指出，目前基層觀察來看，徐定禎掃街的狀況已經與2020年不可同日而語，每每到市場都有不少民眾會與他合照，甚至大喊凍蒜，過去在苗栗根本不可能發生這樣的事情。
該人士也說，徐定禎舉辦政見說明會，人潮都是往年選舉的2至3倍，完全超乎預期，更特別的狀況是，到現場的民眾普遍都很認真看政見文宣，這都再再顯示，民心思變，即使相較其他城市，苗栗人仍然含蓄，但已很有熱情。
藍營人士則透露，謝福弘獲得前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜加持，聲勢有快速上升，藍營也持續召開顧本會報，在苗栗的基本基層組織還在，而韓國瑜個人號召的大型造勢活動也有規劃在桃竹苗地區舉行，韓國瑜還會繼續拉謝福弘，謝福弘聲勢會再爬升。
不過，藍營人士也說，謝福弘現在聲量還是太低，而其本鎮在苗栗市的藍營鐵票區，現在面臨鍾東錦分票，而徐定禎8年「頭份經驗」備受好評，謝福弘沒有辦法像同為頭份人的徐耀昌有能力制衡，鍾東錦雖也與頭份有淵源，但不可否認，預料徐定禎將可以在頭份拉出優勢。
不具名議員則表示，苗栗縣民風保守，所以自己在社群po文時，都不會po有拍到民眾正臉的照片，由於苗栗縣長年由國民黨執政，支持綠營候選人的表態一直以來都比較低，估計徐定禎的選票會比民調更高。
而儘管在地國民黨立委陳超明被認為支持鍾東錦，但其實副總統賴清德本月15日赴竹南后厝龍鳳官，與徐定禎一同參拜時，擔任該地方指標信仰中心主委的陳超明也陪同，過程中更不斷釋放友好訊息，陳超明是否會挺徐定禎，值得後續關注。
綠營人士認為，蔡英文、賴清德不斷到苗栗，讓苗栗人感到很新鮮，因為過去無論藍綠執政，正副總統沒有這麼常到苗栗過，這對徐定禎選情有很大幫助。
該人士也說，徐定禎將在29日舉辦百工百業造勢，屆時蔡英文會到苗栗，而該造勢選在綠營票倉通宵，還會與頗有基層實力的鎮長候選人杜文卿一同造勢，預料選情可以再拉出一波高峰。