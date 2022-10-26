《召喚圖板》x《轉生史萊姆》合作第二彈！登入就送8連抽

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官方還特別以《關於我轉生變成史萊姆這檔事》原作劇情打造專屬關卡：「哥布林村的保衛戰」、「激鬥」、「坦派斯特 襲擊」、「哥布林村 炎上」、「魔王盛宴」，完成通關可獲得合作角色「魔王・克雷曼」及「狂暴者・省吾」，通關可蒐集「魔礦石」進化成「魔鋼塊」可於交換商店兌換角色8位合作角色！亦可透過「召喚水晶」兌換，稀有獎勵角色：7星「智慧之王拉斐爾」、7星「自由過頭的魔王・蜜莉姆」、7星「始祖惡魔・黑」、7星「有翼族・芙蕾」。
至於本次聯名合作活動新增14位新角色，其中2位重點角色為：7星「魔物國之王・利姆路・坦派斯特」可覺醒變身為8星「真正的魔王・利姆路・坦派斯特」，以及7星「暴風龍・維爾德拉」可覺醒變身為8星「暴風龍・維爾德拉・坦派斯特」。
「魔物國之王・利姆路・坦派斯特」覺醒後將變身為「真正的魔王・利姆路・坦派斯特」，除了擁有高倍率攻擊外，還可以提升自身及隊友攻擊力、拉高血量提升生存力！並且還能使敵方1回合內攻擊減少99%且禁止恢復體力和復活，不管是當隊長還是隊有都擁有SS級水準。
「暴風龍・維爾德拉」覺醒後將變身為「暴風龍・維爾德拉・坦派斯特」擁有讓自身及隊友傷害減輕以及珍稀的2次復活技能，並且還能降低敵方防禦，並加倍其所受傷害。第一彈推出27位角色也復刻登場，7星「孤高的史萊姆・利姆路」、7星「面具召喚者・靜」、7星「破壞的暴君・蜜莉姆」角色能力大幅上調。此外，追加7星「破壞的暴君・蜜莉姆」覺醒為8星「八星魔王・蜜莉姆・拿渥」。
此外，第一彈推出27位角色也復刻登場，7星「孤高的史萊姆・利姆路」、7星「面具召喚者・靜」、7星「破壞的暴君・蜜莉姆」角色能力大幅上調。更追加7星「破壞的暴君・蜜莉姆」覺醒為8星「八星魔王・蜜莉姆・拿渥」。
「破壞的暴君・蜜莉姆」本次合作新開放覺醒，可變身為「八星魔王・蜜莉姆・拿渥」能夠給予敵方高達500倍防護貫通傷害，是個擁有優秀倍率攻擊的大砲擔當。以上活動詳情請鎖定官方網站說明。