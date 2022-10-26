台南盛事 城市音樂節&貴人散步音樂節11/3-11/6嗨翻4天

邁入第 6 年的「 2022 台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，今年於 11 月 3 日至 6 日舉辦， 80 組國內外音樂人將帶來室內外精彩的演出。今 (26) 日市長黃偉哲公布演出陣容以及貴人散步音樂節相關活動資訊，邀請樂迷朋友 11 月 3 日至 6 日來台南悠閒散步聽音樂。

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黃偉哲表示，這幾年台南城市音樂節以免費戶外演出，搭配貴人散步音樂節善用台南各特色展演空間，已成為每年全台最具指標性的音樂盛典之一。今年台南城市音樂節的主舞台區及貴人散步音樂節的付費舞台場館共有多達 80 組國內外音樂人帶來精采演出，邀請大家 11/3-11/6 來台南共襄盛舉，一起當多元樂團的貴人，透過台南舞台讓更多樂團有發光發亮的機會。

▲「2022台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」將於11月3日至6日舉辦（圖／記者林怡孜攝，2022,10,26）

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，今年台南城市音樂節 11 月 5 日及 11 月 6 日首次移師國定古蹟億載金城辦理，演出音樂人類型多元豐富，包括 11 月 5 日邀請入圍金曲最佳樂團的 I Mean Us 、古典音樂底蘊的印尼音樂人 KUNTARI 、選秀節目魔王歌手鄭雙雙、魯凱族金曲歌王沈文程、金曲獎鐵肺歌后彭佳慧壓軸演出； 11 月 6 日邀請動感電音搖滾 P!SCO 、熱門選秀節目「聲林之王」的紅人王彙筑及同理、金曲歌后曹雅雯、最後由多次入圍金曲獎的 J.Sheon 演出，聽眾可以在優美的古蹟內享受午後最優美的音樂響宴。

同場加映 ,2 天活動還有下午茶市集逾 20 攤，有中西式甜點、輕食、茶品、咖啡、調酒並有遊藝類型攤位跟民眾互動，邀請觀眾來億載金城野餐，自備杯子來享受下午茶，可以拍照比美還可以享市集優惠。此外， 11 月 5 日 12:00-21:00 及 11 月 6 日 12:00-19:00 提供往返億載金城及南美館 2 館的免費接駁車，歡迎樂迷多加利用。