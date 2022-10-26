台南盛事 城市音樂節&貴人散步音樂節11/3-11/6嗨翻4天

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黃偉哲表示，這幾年台南城市音樂節以免費戶外演出，搭配貴人散步音樂節善用台南各特色展演空間，已成為每年全台最具指標性的音樂盛典之一。今年台南城市音樂節的主舞台區及貴人散步音樂節的付費舞台場館共有多達80組國內外音樂人帶來精采演出，邀請大家11/3-11/6來台南共襄盛舉，一起當多元樂團的貴人，透過台南舞台讓更多樂團有發光發亮的機會。
觀光旅遊局局長郭貞慧表示，今年台南城市音樂節11月5日及11月6日首次移師國定古蹟億載金城辦理，演出音樂人類型多元豐富，包括11月5日邀請入圍金曲最佳樂團的I Mean Us、古典音樂底蘊的印尼音樂人KUNTARI、選秀節目魔王歌手鄭雙雙、魯凱族金曲歌王沈文程、金曲獎鐵肺歌后彭佳慧壓軸演出；11月6日邀請動感電音搖滾P!SCO、熱門選秀節目「聲林之王」的紅人王彙筑及同理、金曲歌后曹雅雯、最後由多次入圍金曲獎的J.Sheon演出，聽眾可以在優美的古蹟內享受午後最優美的音樂響宴。
同場加映 ,2天活動還有下午茶市集逾20攤，有中西式甜點、輕食、茶品、咖啡、調酒並有遊藝類型攤位跟民眾互動，邀請觀眾來億載金城野餐，自備杯子來享受下午茶，可以拍照比美還可以享市集優惠。此外，11月5日12:00-21:00及11月6日12:00-19:00提供往返億載金城及南美館2館的免費接駁車，歡迎樂迷多加利用。
貴人散步音樂節創辦人葉宛青、洪維寧表示，貴人散步音樂節今年邀請75組國內外音樂人演出，包括56組台灣音樂人及19組海外音樂人，其中除了公布的16組海外音樂人，另外還有3組參加台法音樂共製營的音樂人Canblster，Charlotte Fever，Hussam Aliwat，共19組海外音樂人，海外音樂人幾乎佔總演出的1/4。最受矚目的活動爆點是泰國小王子Phum Viphurit為2017年第一次海外演出來台南後再訪，並將在11月5日晚間於億載金城為觀眾華麗演出他的新作。大南門城並設有「貴客臨門」免費演出及市集活動，11月第1個周末讓台南成為一個充滿音樂的城市。