馬尾妹「細肩爆乳」打保齡球！洗溝原地狂跳 養眼片瘋傳
擁有精緻五官、豐腴翹臀和傲人上圍的南韓健身YouTuber、瑜伽老師WONY（워니），經常透過社群媒體分享運動辣照，不僅IG擁有20萬人追蹤、YouTube也有34萬人訂閱，人氣非常旺。她今（26）日在YouTube上傳打保齡球影片，只見她穿著「細肩爆乳貼身裙」打保齡球，無論是洗溝後的懊惱狂跳，還是成功打到瓶子開心拍手，都讓粉絲暴動直呼「超級辣」。
WONY（워니）24日在IG上傳預告片，今日則在YouTube上傳以「保齡球這麼難嗎」為題的完整版影片。只見她綁著低馬尾辮子頭，穿著粉色細肩爆乳貼身裙，到一旁拿保齡球。不過她一開始竟然不是打保齡球，而是把球當成健身器材，當場就做了好幾個深蹲動作，事業線也一覽無遺，性感程度爆表。
接著終於正式上場打保齡球，不過似乎是因為沒打過，WONY好幾次都洗溝、打中幾個瓶子而已，讓她非常失落、哭笑不得，氣得當場大跳，還到旁邊椅子坐著搖擺身體，鬧彆扭嚷嚷著別打了。還好後來她打起精神，勤奮練習動作，也成功擊倒多個瓶子，讓她樂得拍手叫好、原地大跳，使傲人雙峰呼之欲出，好心情和好身材都藏不住。
IG、YouTube影片一出，網友也紛紛留言，「男人夢寐以求的理想型」、「太可愛了」、「性感美麗」、「洗溝了啦哈哈哈哈好可愛」、「保齡球真的很難，別難過」、「不用擔心，我打的更爛」、「太可愛了」、「好美麗」。（編輯：郭佩蓉）