倒數30日／民眾黨北市議員　沒黨團等於柯文哲執政不及格

▲台北市前副市長黃珊珊在台北市長柯文哲與民眾黨參選人們的陪同之下，前往台北市選委會登記參選。（資料圖／記者朱永強攝）
▲台北市前副市長黃珊珊在台北市長柯文哲與民眾黨參選人們的陪同之下，前往台北市選委會登記參選。（資料圖／記者朱永強攝）

記者丁上程／台北報導

2022-10-27 10:23:282022-10-27 10:59:52

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。

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2022年九合一選戰在即，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，也迎來創黨至今首個九合一選戰。其中台北市議員選戰中，民眾黨推出了多達10名的議員候選人，象徵著對於黨主席柯文哲於台北市政府執政8年的信心。不過對於柯文哲來說，最終有幾名候選人能夠順利當選議員，同樣也如同執政8年最明顯的成績單。

攤開民眾黨北市議員的提名名單，其中黃瀞瑩、陳思宇、林珍羽等人，都是柯市府團隊的幕僚之一；楊寶楨及吳怡萱則都是民眾黨內的幹部，而陳宥丞則是加入台北市長候選人黃珊珊團隊超過20年；張幸松則是曾代表民眾黨投入2020年立委選戰，僅只有機師張志豪是民眾黨的素人候選人。因此10名候選人當中，幾乎都與柯文哲市府及民眾黨有所關聯。

而究竟當選多少席，對於柯文哲的8年執政成績單來說才算是及格？黨政人士分析，「能否在台北市議會成立黨團」是關鍵指標之一。成立黨團的條件為該政黨需有3名議員，「3人當選組成黨團，對於柯文哲來說只能說是60分的低標及格，目標就是要爭取3人以上當選。」黨政人士指出，若是最後不到3人當選，需要與其他黨的議員組成聯合政團，那對於柯文哲來說就是領到不及格的成績單。

該名黨政人士強調，多數參選人都是柯文哲市府執政團隊的成員，換言之就像是柯文哲的分身，也代表著台北市民是否認同柯文哲8年執政，進而將選票投給這些候選人，「柯文哲在北市執政了8年，理應在台北市的支持度要更高；先不提黃珊珊是否接棒柯文哲，若是民眾黨連在台北市議會組成黨團都無法做到，恐怕對於柯文哲來說就是一記當頭棒喝，更遑論2024年要爭取總統大位。」

對於年底台北市議員選戰，身兼民眾黨北市黨部主委的議員林國成則表示，目前市黨部的評估是「坐五望六」並表示在10月底時會進行最後一次民調分析，「民調符合預期的就繼續加油，不如預期的就再加把勁。」

至於「成立黨團」是否為這次選戰的最起碼標準？林國成則強調，民眾黨選後要在台北市議會成立黨團，他認為是絕對沒問題，現在就是以「坐五望六」的態勢繼續向前，「低於5席就是選得不好，6席以上就是優於期待。」

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