倒數30日／民眾黨北市議員　沒黨團等於柯文哲執政不及格

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。2022年九合一選戰在即，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，也迎來創黨至今首個九合一選戰。其中台北市議員選戰中，民眾黨推出了多達10名的議員候選人，象徵著對於黨主席柯文哲於台北市政府執政8年的信心。不過對於柯文哲來說，最終有幾名候選人能夠順利當選議員，同樣也如同執政8年最明顯的成績單。
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攤開民眾黨北市議員的提名名單，其中黃瀞瑩、陳思宇、林珍羽等人，都是柯市府團隊的幕僚之一；楊寶楨及吳怡萱則都是民眾黨內的幹部，而陳宥丞則是加入台北市長候選人黃珊珊團隊超過20年；張幸松則是曾代表民眾黨投入2020年立委選戰，僅只有機師張志豪是民眾黨的素人候選人。因此10名候選人當中，幾乎都與柯文哲市府及民眾黨有所關聯。
而究竟當選多少席，對於柯文哲的8年執政成績單來說才算是及格？黨政人士分析，「能否在台北市議會成立黨團」是關鍵指標之一。成立黨團的條件為該政黨需有3名議員，「3人當選組成黨團，對於柯文哲來說只能說是60分的低標及格，目標就是要爭取3人以上當選。」黨政人士指出，若是最後不到3人當選，需要與其他黨的議員組成聯合政團，那對於柯文哲來說就是領到不及格的成績單。
該名黨政人士強調，多數參選人都是柯文哲市府執政團隊的成員，換言之就像是柯文哲的分身，也代表著台北市民是否認同柯文哲8年執政，進而將選票投給這些候選人，「柯文哲在北市執政了8年，理應在台北市的支持度要更高；先不提黃珊珊是否接棒柯文哲，若是民眾黨連在台北市議會組成黨團都無法做到，恐怕對於柯文哲來說就是一記當頭棒喝，更遑論2024年要爭取總統大位。」
對於年底台北市議員選戰，身兼民眾黨北市黨部主委的議員林國成則表示，目前市黨部的評估是「坐五望六」並表示在10月底時會進行最後一次民調分析，「民調符合預期的就繼續加油，不如預期的就再加把勁。」
至於「成立黨團」是否為這次選戰的最起碼標準？林國成則強調，民眾黨選後要在台北市議會成立黨團，他認為是絕對沒問題，現在就是以「坐五望六」的態勢繼續向前，「低於5席就是選得不好，6席以上就是優於期待。」