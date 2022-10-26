法醫荒！5生力軍加入法醫所　平均年齡從62降至56歲

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為解決法醫荒，法務部自2018年5月起召開15次研商會議，逐步修正並提出3項決議，分別為CT協助相驗解剖試辦計畫、法醫解剖專業訓練計畫、 提升法醫部門解剖鑑定費用。
自2020年起，法務部協調高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院等教學醫院依法成立法醫部門，協助法醫解剖及法醫人才培訓，其中，解剖費由每件3000元增加至18000元。今年預計三軍總醫院、成功大學醫學院附設醫院也將陸續成立法醫部門。
法務部長蔡清祥說，未來法醫不但水準會提高而且源源不斷，真是非常慶幸，不過，法醫所專職病理法醫師員額才3位，其他優秀法醫師怎辦？他認為，應該跟各大醫院病理科合作，相輔相成，平常可以做醫院病理科工作，但有需要時又有合格的優秀法醫師投入，讓病理跟法醫一起成長、擴大並且互相學習。
法醫所今年也另外開辦法醫解剖專業訓練，目前共計4位病理醫師、5位公職法醫師培訓中，等完訓的公職法醫師將可參與共同解剖，提供公職法醫師參與解剖平台，以團隊合作專業分工，提升法醫解剖鑑驗品質。
此外，法醫所自2020年8月1日起調升所內專職法醫解剖鑑定費用，從每件 4300元調升為6400元，使法醫待遇與醫院病理專科醫師相當，以增加擔任專職法醫的意願，而今年初也進用1名國泰醫院病理專科醫師張晏維擔任法醫所的助理研究員。
法醫所所長侯寬仁說，今年度法醫師專技高等考試已於9月27日放榜，共錄取6人，其中5人具病理專科醫師資格，使法醫平均年齡由62歲降至56歲。