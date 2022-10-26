國泰世華品牌整合！CUBE　App成主力　回饋無上限再加碼

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目前國泰世華有800多萬客戶，其中已有超過630萬名數位用戶，每月透過CUBE App與網銀使用金融服務的用戶近3000萬人次，交易頻次更於5年內成長6倍。 而CUBE App的人臉辨識驗證功能，讓用戶無須記憶密碼或透過簡訊驗證碼驗證，即可在安全環境下完成轉帳交易，至今已有超過2600萬人次使用。
陳冠學觀察，如此高流量除顯示客戶已逐漸仰賴CUBE的一站式服務，當然，國泰世華近年用心聚焦簡單、個人化的行動數位體驗，亦是關鍵所在，以常講的CUBE「數位賦能」（empower），就是將自主性還給客戶，能夠更自主、彈性、方便、個人化，而這都需要相對應的數位機制才能做到。例如CUBE的「彈力貸」，在App中一鍵申貸、最快5分鐘自動撥款，加上隨借隨還、動用才計息的特色，讓資金運用可以高度符合個人化需求，顛覆既有申貸體驗與習慣。
另一種自主性的數位賦能，則展現在CUBE信用卡。CUBE信用卡打破傳統權益回饋模式，不僅可在App上領取加碼回饋及每日切換權益，還可「先消費，再切換」，只要在消費當天凌晨12點前切換權益，就能享有最有利的消費優惠，實現自主、多元的個人化金融體驗。去年8月上市至今累積流通卡量突破250萬張，創下我國信用卡史上銀行卡最大流通卡數紀錄，更占全行信用卡簽帳金額3成比重，誕生9位億級刷手、數百名千萬級刷手；這些重度使用卡友中，切換權益最多為平均每月切換5次、最高已有卡友獲得價值超過千萬元的等值小樹點（信用卡）回饋。
國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，「下一步，CUBE卡將跳脫支付工具的角色」，成為另類商戶與卡友溝通的橋樑，透過CUBE卡建構的互動平台，商戶可藉由提供專屬優惠來獲客、識客與留客，卡友則可在CUBE App上選擇最適合自己的權益方案同時領取感興趣的商戶優惠，創造銀行、商戶、客戶的多贏局面。
目前CUBE卡除既有3大權益「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」外，國泰世華也推出第4大「集精選」權益，針對卡友日常生活中常見的消費場域，如加油、停車、餐飲，以及百貨超商購物等，於指定商戶消費可享3%小樹點（信用卡）回饋無上限，滿足卡友一日生活所需。鄭有欽說，未來國泰世華也會視客戶需求及市場消費趨勢變化，適時調整CUBE卡的權益內容，體現「一卡抵多卡」的目的。
陳冠學也強調，CUBE App未來將持續扮演國泰各項金融服務的起點，串接更多集團子公司業務，打造更全面的一站式金融平台，例如已與國泰證券串接SSO（Single Sign On），透過CUBE App申辦國泰證券戶過去一年累積開戶數成長2倍，今年也剛與國泰人壽合作，推出由定存利息轉為保障的「利即保」，接下來也將再與子公司合作，推出跨平台的投資型商品，豐富CUBE App的數位服務功能。