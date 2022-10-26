明考察新竹棒球場缺失　國民黨團盼林智堅、沈慧虹同行

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李德維指出，立法院教育委員會明日安排新竹市立球場考察行程，絕對是天經地義的事情，國民黨團要反問沈慧虹，「妳是要逃避監督？難道立法院教育委員會不能夠了解12億元納稅人的錢，到底是怎麼用嗎」。
李德維強調，在審計部查核報告中，包括新竹市政府教育處、工務處都發生重大疏失，明日考察重點，將針對審計部所提出缺失，是否已改善；另國民黨團呼籲監察院正式進行調查，已經過了3個月，審計部報告也送進監察院，但仍未見監察院有任何動作，監察院該醒醒上班了，別讓人民的血汗錢被亂用、濫用。
國民黨立委賴士葆表示，審計部已指出預算編更設計採限制性招標，新竹市政府政風處已說明本案僅完成「工作執行計畫書」，且建造經費逾原契約預估建造費用一倍，認為限制性招標的正當性必須檢討；新竹市政府教育處仍繼續委託艾奕康監造，所需的經費從1500萬元，增加至2900多萬元，最後所呈現成果，就是國人所看到的金玉其外、敗絮其中，「一切都是為了政治考量，球場還未驗收竣工就啟用，根本視國家法律於無物，更視球員運動安全於無物。」
賴士葆直言，林智堅在擔任新竹市長期間號稱「五星級市長」，但所建設的公共工程，處處開巧門、處處有漏洞、處處便宜行事，新竹市棒球場就是最好的驗證，將棒球場交給一個沒有相關施工經驗的廠商施作，罪魁禍首就是新竹市政府，林智堅、沈慧虹要負最大責任。
立法院教育委員會召委鄭正鈐則表示，翻開審計部「新竹市立棒球場新整建計畫執行情形查核報告」指新竹市立棒球場4大缺失包括，一、專案管理與監造併案發包委託同一廠商；二、建造費用倍增，竟採限制性招標議價，排除其他專業廠商；三、紅土及土壤級配，未符合統包需求規範，發現缺失仍啟用；四、未依契約辦理驗收，即點交OT廠商營運使用。
針對民進黨指控「假考察、真選舉」，鄭正鈐進一步指出，根據審計部的查核報告，新竹市立棒球場總經費高達12億2749萬元，其中教育部補助經費達6億2340萬元，超過總經費的一半，教育委會考察新竹市立棒球場天經地義，更是教委會委員職責所在，難道其中有什麼不可告人地方？想要遮掩什麼？他也邀請林智堅、沈慧虹與民進黨立委等人，一同前往考察，新竹市立棒球場不是政黨、選舉問題，而是全國棒球迷所關心的事。
國民黨新竹市長候選人林耕仁也提出5大質疑，包括新竹市立棒球場規劃無章法、預算三級跳等。2016年12月27日決標，公告整建經費3.5億元，最後膨脹到12億元，預算一變再變，招標過程歷經7次流標，延宕一年才決標。其次，市府用涉案包商。艾奕康在2015年1月6日因台南港尾溝溪豆腐渣工程被南檢起訴，巨佳營造工程公司在2012年桃園新埔國小承包案被發現偷工減料、2016年在桃園大溪高中違反公安，5名工人從高樓摔落慘遭活埋。
林耕仁強調，市府多花3.2億蓋棒球場地下停車場，規劃300個停車位，但球賽期間不能停車，而市議會羅列的缺失，市政府始終無視。包括市議會、中職聯盟、職棒球員工會接續進行會勘，共羅列27項缺失，提出4次修改建議，但市政府依舊視而不見。
國民黨團副書記長洪孟楷表示，審計部查出新竹市教育處在未依契約辦理驗收，就點交球場給OT廠商營運使用，新竹市政府還有臉嗆揭發弊端的媒體？到底是誰決定點交球場給OT營運使用？到現在新竹市政府沒有人負責。審計部進一步查出，球場必須使用專業礫土，卻使用輕碎石，統包專案管理廠商，居然登載「符合」，根本是睜眼說瞎話。
洪孟楷指出，據教育部前瞻基礎建設列管資料，在6月份列管「營造友善運動場館實施計畫核定補助一欄表」序號1就是新竹市立棒球場整修工程，標註施工中；但最新的9月資料，列管表序號1卻直接刪除，從序號2開始公布，教育部在隱瞞什麼？難道民進黨政府面對公共工程，做不到就直接刪除下架？他呼籲教育部長，出來跟國人說清楚、講明白。