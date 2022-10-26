選戰倒數1個月！蔡英文提3拜託：訂車票、揪朋友回家投票

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蔡英文表示，之所以這麼做，是為了讓台灣的下一代，有更健全、更符合國際潮流的民主環境；她也相信，面對歷史上第一次修憲複決投票，台灣人民投出的每一張同意票，都將會象徵著有決心繼續深化民主，更有信心守護國家的主權。
蔡英文說，顧主權、顧地方、顧人民，這一切的工作，只有蔡英文一個人是做不到的，希望社會大眾在肯定中央執政的同時，也能夠支持民進黨在地方推出的好人才。「我可以保證，民進黨提名的候選人，一定是認真又會做事，有辦法將中央的政策，充分地落實到地方」。
蔡英文表示，距離投票日只剩下1個月，她有三個拜託，第一個拜託是「訂車票」、第二個拜託是「揪朋友」，第3個拜託是「回家投下正確的一票」，希望大家用手中的選票，支持18歲公民權過關，也支持民主進步黨提名的候選人。
民進黨青年部主任蔡沐霖表示，在過去1個多月，青年部在全台灣舉辦超過40場活動宣傳18歲公民權。在最後1個月的時間，他要邀請民進黨上下和社會大眾，和年輕朋友繼續衝刺，不只要記得訂下返鄉投票的車票，更要邀請身邊朋友一起回家投票，歡迎大家加入「國務青」的接力大隊，一棒接一棒告訴大家回家投票的理由。
「國務青」代表潘祖芸指出，民進黨推出21位優質候選人，提出了21個顧家鄉、拚未來，回家投票的理由。而「國務青」想要告訴大家第21+1個理由，就是支持18歲公民權，希望18歲公民權能順利過關，讓台灣的民主繼續向前。