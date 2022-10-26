真人版娜美「只穿內衣」狂震！褲子拉超低 26萬人晃暈
台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）不僅長相甜美，還有E級傲人身材，被封為「真人版娜美」。時常在IG分享性感美照、熱舞影片的她，21日也在IG發出「只穿內衣」震胸扭腰的跳舞影片，讓26萬人簡直瘋狂「好看一直看，太正了」、「太扯了啦」。
梓梓在IG發出熱舞影片，只見她上身只穿內衣，下身則是穿著棉褲，不過褲子拉超低，內褲清晰可見，她則是跳著南韓女團BLACKPINK的《Pink Venom》，其中，有個動作是對著節奏震胸4次，她也跟上拍子，抖動E級上圍、扭動S曲線，火辣程度爆表。
她則在文內透露最近是猛爆性練舞的每一天，「下週Formosa Sexy的大家也要為了開季開始集訓，為了保持性感，練舞是必須的，記得進場來看我」，影片一出，已有26.5萬觀看次數，網友紛紛留言，「真好看」、「我還不看爆」、「愛了啦」、「超辣」、「不得不說，看妳跳舞真是個視覺享受的時刻」。
事實上，梓梓先前就曾PO出到節目《小姐不熙娣》低胸熱舞的影片，無論是用力挺胸，還是跟著音樂左右晃動，任何動作都難不倒她，重頭戲「一連串的地板動作」也讓全場狂叫，就連主持人小S也狂讚「最會擦地板啦啦隊」。（編輯：郭佩蓉）