真人版娜美「只穿內衣」狂震！褲子拉超低　26萬人晃暈

▲台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）只穿內衣跳舞，E奶也狂震，讓26萬人暈爆。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）只穿內衣跳舞，E奶也狂震，讓26萬人暈爆。（圖／翻攝自梓梓IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-26 17:30:192022-10-26 17:34:58

台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）不僅長相甜美，還有E級傲人身材，被封為「真人版娜美」。時常在IG分享性感美照、熱舞影片的她，21日也在IG發出「只穿內衣」震胸扭腰的跳舞影片，讓26萬人簡直瘋狂「好看一直看，太正了」、「太扯了啦」。

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▲梓梓不僅甜美長相，還有E級傲人身材。（圖／翻攝自梓梓FB）
▲▼梓梓不僅甜美長相，還有E級傲人身材。（圖／翻攝自梓梓FB）
▲梓梓。（圖／翻攝自梓梓IG）
 
梓梓在IG發出熱舞影片，只見她上身只穿內衣，下身則是穿著棉褲，不過褲子拉超低，內褲清晰可見，她則是跳著南韓女團BLACKPINK的《Pink Venom》，其中，有個動作是對著節奏震胸4次，她也跟上拍子，抖動E級上圍、扭動S曲線，火辣程度爆表。

▲▼梓梓只穿內衣跳南韓女團BLACKPINK的《Pink Venom》，只見她抖動E級上圍跟上拍子，火辣程度爆表。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲▼梓梓只穿內衣跳南韓女團BLACKPINK的《Pink Venom》，只見她抖動E級上圍跟上拍子，火辣程度爆表。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓只穿內衣跳南韓女團BLACKPINK的《Pink Venom》，只見她抖動E級上圍跟上拍子，火辣程度爆表。（圖／翻攝自梓梓IG）
 
她則在文內透露最近是猛爆性練舞的每一天，「下週Formosa Sexy的大家也要為了開季開始集訓，為了保持性感，練舞是必須的，記得進場來看我」，影片一出，已有26.5萬觀看次數，網友紛紛留言，「真好看」、「我還不看爆」、「愛了啦」、「超辣」、「不得不說，看妳跳舞真是個視覺享受的時刻」。

事實上，梓梓先前就曾PO出到節目《小姐不熙娣》低胸熱舞的影片，無論是用力挺胸，還是跟著音樂左右晃動，任何動作都難不倒她，重頭戲「一連串的地板動作」也讓全場狂叫，就連主持人小S也狂讚「最會擦地板啦啦隊」。（編輯：郭佩蓉）

▲梓梓（董梓甯）17日在IG分享到節目《小姐不熙娣》低胸熱舞的影片，就連主持人小S也狂讚「最會擦地板啦啦隊」。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓（董梓甯）17日在IG分享到節目《小姐不熙娣》低胸熱舞的影片，就連主持人小S也狂讚「最會擦地板啦啦隊」。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓身材火辣，有真人版娜美封號。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓身材火辣，有真人版娜美封號。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓擁有豐滿上圍和螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擁有豐滿上圍和螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擁有32E罩杯好身材。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擁有32E罩杯好身材。（圖／梓梓IG）
▲梓梓邪惡小洞吸人眼球。（圖／梓梓IG）
▲梓梓邪惡小洞吸人眼球。（圖／梓梓IG）

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