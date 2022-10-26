提升防災意識！台灣中油石化事業部辦緊急應變演練

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台灣中油公司總經理方振仁在致詞時表示，中油公司石化事業部為提升廠區人員防災意識，強化廠區公共安全，乃舉辦此一緊急應變演練，他強調，石化廠為國家關鍵基礎設施，中油身為國營企業，除了做好操作本分外，遇有突發狀況時，也要能隨機應變，即時恢復工場正常穩定操作。
中油石化事業部執行長陳國棟指出，石化事業部除了平時不斷向同仁宣達工安的重要性外，也透過每年舉辦的應變演練，訓練同仁熟練不同情境下的救災、防災與緊急應變能力，以提升廠區人員防災意識，強化廠區公共安全。
陳國棟說，此次擴大緊急應變演練的目的，是為了加強人員整體救災、防災與緊急應變能力，協同內、外部的支援人力，消彌災害於無形，維持工場正常穩定的生產。
此次演練設有三種不同主題，包括反恐演練，將關鍵基礎設施(石化廠)爆裂物移除，共同守護關鍵基礎設施之安危；突發地震引起毒化物洩漏演練，使用偵檢設備劃分冷區、暖區與熱區，進行人員管制，直至處理妥善後，進行災後環境復原；高空救援演練，模擬巡檢過程人員因跌倒傷及腳踝，無法移動，總指揮官指派救護班，以救援器具高空救援，安全送達地面後，由救護車送醫處理。
演習結束後，由高雄市政府勞工局勞動檢查處化工及職業衛生科科長傅金宏、高雄市政府消防局第3大隊副大隊長陳俊宏講評，講評委員讚賞整體演習流程無論人員或設備均配合良好，顯見石化事業部面對突發狀況的優良應變能力。