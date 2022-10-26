提升防災意識！台灣中油石化事業部辦緊急應變演練

▲台灣中油公司石化事業部舉辦擴大緊急應變演練。(圖／記者黃守作攝，2022.10.26)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦擴大緊急應變演練。(圖／記者黃守作攝，2022.10.26)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-26 23:59:00

台灣中油公司石化事業部於今(26)日，在該事業部林園廠芳一組工場，舉辦擴大緊急應變演練，以提升廠區人員防災意識，強化廠區公共安全。

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台灣中油公司石化事業部擴大緊急應變演練，是由台灣中油公司總經理方振仁與石化事業部執行長陳國棟共同主持，有法務部調查局高雄市調查處、高雄市毒災聯防小組、環保署南區環保事故專業技術小組、警政署刑事警察局偵查第5大隊防爆隊等單位協助配合。

台灣中油公司總經理方振仁在致詞時表示，中油公司石化事業部為提升廠區人員防災意識，強化廠區公共安全，乃舉辦此一緊急應變演練，他強調，石化廠為國家關鍵基礎設施，中油身為國營企業，除了做好操作本分外，遇有突發狀況時，也要能隨機應變，即時恢復工場正常穩定操作。

中油石化事業部執行長陳國棟指出，石化事業部除了平時不斷向同仁宣達工安的重要性外，也透過每年舉辦的應變演練，訓練同仁熟練不同情境下的救災、防災與緊急應變能力，以提升廠區人員防災意識，強化廠區公共安全。

陳國棟說，此次擴大緊急應變演練的目的，是為了加強人員整體救災、防災與緊急應變能力，協同內、外部的支援人力，消彌災害於無形，維持工場正常穩定的生產。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦擴大緊急應變演練。(圖／記者黃守作攝，2022.10.26)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦擴大緊急應變演練。(圖／記者黃守作攝，2022.10.26)
此次演練設有三種不同主題，包括反恐演練，將關鍵基礎設施(石化廠)爆裂物移除，共同守護關鍵基礎設施之安危；突發地震引起毒化物洩漏演練，使用偵檢設備劃分冷區、暖區與熱區，進行人員管制，直至處理妥善後，進行災後環境復原；高空救援演練，模擬巡檢過程人員因跌倒傷及腳踝，無法移動，總指揮官指派救護班，以救援器具高空救援，安全送達地面後，由救護車送醫處理。

演習結束後，由高雄市政府勞工局勞動檢查處化工及職業衛生科科長傅金宏、高雄市政府消防局第3大隊副大隊長陳俊宏講評，講評委員讚賞整體演習流程無論人員或設備均配合良好，顯見石化事業部面對突發狀況的優良應變能力。

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