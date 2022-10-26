媒體議價將展開對話！唐鳳：立法及對話可並行不悖

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唐鳳指出，昨天有共識，不排除任何機制，包括立法可能性，此次討論聚焦新聞業，尤其是報業經營上碰到的困難，如裁員、廣告收入減半等，可能不利民主社會的發展，盼確保跨境數位平台跟新聞業雙方都能接受的解決方案，會在1個月內促成該對話發生，「以我的理解，雙方有相當高的對話意願，並沒有誰不願意來對話」。
唐鳳表示，目前處理方向並非立刻立法，而是讓大家認清民主社會有賴於非常強韌的新聞業，大型數位平台在各國也都碰到類似情況，也陸續達成一些協議，跨境數位平台並不反對「新聞有價」或是「新聞是社會公益」的概念，主要是如何確保分潤公平、合理，這部份就攸關機制設計。
至於業者希望透過什麼樣的機制來進行後續分潤，唐鳳以世界各國狀況為例，有強制議價制度的國家，未必等強制議價通過，業者雙方就會自主進行議價，也有像歐洲的著作鄰接權模式或基金模式等等，立法有立法的節奏，而跨部會會議也有共識，立法及對話機制，其實能並行不悖。
另外，「AI DAY 2022」今明兩天於台北松山文創園區展開，打造4大展區「國際館」、「新創館」、「落地應用館」、「人才淬煉館」，匯集國際大廠、新創廠商、場域需求業者、技術供應商、教育輔導單位等百家Al業者展出以及超過50場的活動及系列論壇，展出智慧醫療、零售、製造、交通等各行各業的AI應用，除了可現場觀摩體驗人工智慧，更為民眾專屬打造了AI普及互動設施和打卡場景，讓觀展業者與民眾更加認識AI、了解政府推動數位轉型成果。
唐鳳致詞時表示，感謝今年近100家業者的參與，未來數位部將持續擔任產業數位轉型的「教練」，讓台灣能成為全球矚目的AI應用舞台。