「準奈格颱風」強度至少中颱！是否直撲？氣象局曝3關鍵
今（26）日菲律賓東方海面上有熱帶性低氣壓（TD27）生成，中央氣象局表示，這個熱低壓最快在明（27）日就會增強為今年第22號颱風「奈格」（Nalgae，北韓命名，原意為翅膀），預測未來路徑將持續朝西靠近菲律賓，並在呂宋島或巴士海峽附近區域北轉靠近台灣。雖然目前熱低壓結構還算鬆散，中心也尚未整合，不過明後兩天（10/28~10/29）由於熱低壓所處的海域海溫高、垂直風切小，TD27強度有可能快速提升，估計至少達到中颱等級，從下週日起到週二（10/30~11/1）受到熱低壓或颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島將有局部大雨，至於是否直撲台灣陸地而來，目前要觀察「3大變數」，下週日開始影響會越來越顯著，但民眾仍不可忽視，需事先做好防颱準備。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，目前這個熱低壓離台灣還算遙遠，雲系都還在整合中強度很弱，不過朝西靠近菲律賓的過程中，整體大氣、海水溫度環境都適合它發展，強度有機會在短時間內快速拉升，預計最快明日就會發展成輕度颱風，之後快速增強為中颱。目前各國模式預測路徑都還很分歧，這和熱低壓或颱風本身的移動速度、太平洋高壓的強度、槽線東移速度等3大變數都會直接影響後續路徑，因此現在關注的重點，是它在週末（10/28~10/29）這段時間，到底何時會「北轉」，若提早轉向可能從台灣東邊掠過，晚一點北轉則對台灣的威脅大大增加，可能就不只有外圍環流影響，而是颱風暴風圈甚至有掃過陸地的可能性。
黃恩鴻也補充，依照目前預測路徑，海上警報和陸上警報在週末都有可能會發布，下週日起到週二北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，後續預報還需再觀察。
根據氣象局觀測資料顯示，目前這個熱低壓中心位置在北緯12.3 度，東經133.8 度，以每小時15公里速度向西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。
至於明日天氣與今日類似，高溫北台灣落在攝氏26~28度，中南部、台東地區攝氏28~31度，低溫各地約攝氏19~21度，早晚尤其清晨需注意較大的溫差；降雨部分，明日上半天各地皆多雲到晴，僅東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨；不過明晚東北風將增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，雨勢會較為明顯，民眾請多加留意。