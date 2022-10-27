雙11電信業激戰！中華電抽iPhone　遠傳摺疊機優惠暖場

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亞太電信 隱藏版288吃到飽最終回
亞太電信數位門市推出4G新申辦/攜碼月付388元吃到飽，綁約24個月，限時加碼再送2,400元全家購物金，等同於月付288元資費就能4G吃的飽，今年雙11優惠可能會是亞太低資費的最終回。