斥資近百億、耗時12年！金門大橋10月30日正式通車
國內眾所矚目的金門大橋工程，斥資近百億、耗時12年，日前經通車前勘驗，相關行車安全與順暢所需項目，高速公路局會後檢討可於28日改善完成，交通部部長王國材為求謹慎，於25日再次邀集高公局及相關單位召開會議檢討確認後，決定金門大橋10月30日開放通車。
高公局說明，金門大橋工程於10月24日辧理通車勘驗，就路面排水、交通工程、交通控制系統及機電照明等與通車相關項目進行現場勘驗，經高速公路局與廠商及監造單位檢討，評估影響通車部分之事項可於10月28日改善完成。高公局並已於10月25日將勘驗及檢討結果通知金門縣政府，可於改善完成後開放通車。另交通部王部長關心金門大橋工程及通車準備情形，於25日下午邀集高公局及相關單位進行視訊會議，聽取高公局簡報說明金門大橋通車前勘驗結果及通車範圍設施完整性。
在高公局說明可於10月28日完成後，王國材指示，為讓關心金門大橋的鄉親及民眾儘早享受國家建設的成果及效益，決定金門大橋10月30日開放通車，並即時通知金門縣政府。另為釐清契約責任分界，及避免衍生不必要的履約爭議，王國材說明，應基於履約管理公平性，請高公局依據契約及採購法相關規定，就先行通車使用範圍同步辦理部分驗收作業。