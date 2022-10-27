房市／信義房屋支持曾虛白先生新聞獎　攜手打造更好台灣

▲信義房屋總經理陳麗心(左)頒發信義房屋社區營造與地方創生報導獎給台視「消失的油金歲月」文字記者陳彥珊。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋總經理陳麗心(左)頒發信義房屋社區營造與地方創生報導獎給台視「消失的油金歲月」文字記者陳彥珊。（圖／信義房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-27 08:00:00

疫情期間大大增加採訪困難度，也限縮了採訪地域與題材，儘管如此「第48屆曾虛白先生新聞獎暨台達能源與氣候特別獎」參賽件數456件仍創新高，顯見新聞工作者追求真理的熱情不減！其中2019年新增的「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，今年共有55件報名，首獎由台視「消失的油金歲月」獲獎，信義房屋總經理陳麗心頒獎表示，社區一家計畫18年來協力社區營造，也希望透過支持該獎項，讓台灣的豐美人情被看見，讓台灣變得更好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「曾虛白先生新聞獎」鼓勵媒體人追求真理與公正別具意義，而信義房屋常年致力永續，希望藉由鼓勵媒體人積極報導社區營造、公共服務、地方創生類新聞，讓社會的每一份子都關心家鄉，從而帶動社會正向循環，自2019年響應增設「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，今年共有55件報名，包含影音37件、音頻9件、文字9件。

「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」入圍作品有華視的「走讀花東 發現創生」、鏡新聞的「許一個美好家園 青年翻轉故鄉老行業」、公視的「北管偶像團」、台視的「消失的油金歲月」、聯合報的「在地文化創生行動家」，顯見越來越多有志青年關心家鄉，為未來城鄉發展蓄積可觀的文化能量。

獲獎者為台視的「消失的油金歲月」報導台灣的油業發展歷程，以老照片、史料考證，搭配動畫重現台灣的油金歲月時代，現今的苗栗出磺坑經過重建，修復油人宿舍，吸引青年駐點創業，也讓台灣石油歷史及精神代代相傳。

信義房屋總經理陳麗心表示，信義房屋自2004年推動「社區一家」計畫，幫助有心改造的社區實現夢想，不僅促進鄰里交流，更希望讓社區間的人際信任重新回溫。18年來社區收到來自全台13,882件申請件數，並協助3,013個提案單位圓夢，全台灣100%以上的鄉鎮市區都曾來提案。

2017年，信義房屋社區一家計劃獲頒「總統文化獎」六大獎項之「在地希望獎」，這也是民營企業首次獲此殊榮，從中醞釀的社造能量日漸茁壯後，深化與發展成在地產業，這份能量才能生生不息，去年信義房屋40周年，與幾位地方創生同好成立台灣地方創生基金會，希望藉由組織或平台力量串連資源並協助在地產業建立可長可久的商業模式。

此外，回應全球氣候變遷與永續趨勢，「社區一家」也倡議社區營造接軌聯合國永續發展目標（SDGs），促進全民參與共同建立永續家園。陳麗心表示，希望透過「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」的逐漸累積，讓台灣社會豐美的人情紋理被看見、被重視、被珍惜，也期待有更多同好一起加入，攜手打造一個愈來愈好的台灣！相關資訊可於曾虛白先生新聞獎基金會網站查詢，網址為https://www.cna.com.tw/project/thp_award/
 

永慶房屋三連敗！台北地院要求移除不實廣告

永慶房屋大量投放廣告抹黑同業　高等法院裁決移除

個資淪攻訐對手工具　永慶房屋相關業者遭刑事局函送偵辦

永慶房屋廣告看板8字影射同業「黑心」　遭法院裁定下架

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀