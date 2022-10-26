中職／飆速富藍戈破球速紀錄　擔任守護神讓他更「兇猛」

▲富邦悍將洋投富藍戈(圖/記者簡名杉攝)
▲富邦悍將洋投富藍戈(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/新北報導

2022-10-26 18:04:40

富邦悍將洋投富藍戈本季成為悍將的後援鐵壁之一，不只投球成績優異，連球速都沒有雖著天氣變冷降溫，反而是越來越火熱，昨天作客樂天桃猿的比賽中，還在第9局上場時飆出161公里(約100英哩)的火球，締造中職最快球速，富藍戈對此笑說「感謝上帝」。

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對於昨天的身體狀況，富藍戈認為他的感覺不錯，但是並不知道會投出那麼快的球，雖然轉播單位似乎將破紀錄的球速誤植成151公里，富藍戈說他也有看到，當時並沒有注意到有破紀錄。


近期的比賽，屢屢飆出火球，富藍戈否認是為了破紀錄「催球速」，對他來說，最重要的工作還是壓制對手打線，幫助球隊贏球。


雖然沒有特別注意到破紀錄，但富藍戈坦言，對每位投手來說，都想要自己球速越快越好，他透露以前在委內瑞拉打球時，也曾經投出過100英哩的火球，雖然他說最快就停在100英哩的數字，並沒能超越，但仍很開心能在中職投出相同的表現。


為何球速能越催越快，富藍戈認為秘訣是因為「減重」，他表示來中職後瘦了6公斤，對他投球後恢復的幫助是蠻大的，並且解釋因為去年體重重達110公斤以上，讓他的膝蓋跟背都常常出狀況，直到把體重減輕後，這些狀況才慢慢消失。


昨晚飆出破紀錄的161公里球速後，在同一個打席，隨即被桃猿捕手張閔勛轟出一支差點形成全壘打的「界外球」，富藍戈笑說他一開始有點驚訝，但是看了一下就知道是界外球。


之前飆出160公里追平聯盟紀錄，跟昨天的破紀錄161公里火球，富藍戈都是在第9局上場時所締造，富藍戈坦承他擔任守護神時，會在投球上更「兇猛」，跟在第8局上場時的心態不太一樣，想把比賽守住、幫助球隊贏球的慾望會更強烈。

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