倒數30日／棄保幾乎不可行！北市三腳督回歸政見、大造勢

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。
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距離2022年九合一選戰投票日僅剩一個月時間，其中首都台北市長選戰，因為「三腳督」三強鼎立的態勢，外界格外關注。而在蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人民調差距接近的情況下，「棄保」的選戰操作幾乎不可能成立，也因此選戰步入關鍵深水區，三名候選人也回歸政見議題，希望在最後階段積極爭取民眾支持度與認同。
各候選人著重政見 準備辯論之戰
蔣萬安競選團隊副發言人田方倫表示，蔣萬安每週都會召開政見記者會，也一直都希望透過政策與另外兩名候選人互動，也讓民眾可以藉此對比誰是最好的候選人。
「民眾已經厭倦政治口水！」田方倫說，在之前一直都沒有辦法有很好的交集，接下來的辯論會以及政見發表會，蔣萬安已經準備好與另外兩名候選人當面談論有關台北市政，讓選戰回歸市政交流。
黃珊珊競選總部發言人李昀臻則指出，接下來團隊將將密集安排網路媒體專訪，並加強社群宣傳力道。李昀臻強調，黃珊珊每週都有召開政見記者會，也藉由如同「都更三部曲」等影片，凸顯政策及專業形象；至於針對時事議題，除了在媒體受訪時進行回應外，也會透過LINE及臉書擴散，專攻長輩族群。
而針對辯論相關議題，黃珊珊團隊延攬親民黨前文宣部副主任吳崑玉加入團隊，就辯論技巧、語氣和動作進行訓練。
陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤則強調，現階段陳時中的民意支持度相當穩固，接下來要做的就是把之前提出的相關政見有效地傳達給民眾，用最清楚、最有效的方式把政見好好說清楚。「陳時中經過內閣的訓練，對他的論述能力有信心，期盼他能在電視辯論會及政見發表會上好好表現。」吳思瑤說，相信選民已經對政治口水感到疲乏，「對手們也應該意識到，光靠罵陳時中是不可能當選的。」
最後衝刺拚造勢 搶借路權先交鋒
至於選前一個月的大型造勢活動，蔣萬安與黃珊珊不約而同選在30日舉辦大型造勢活動。蔣萬安將在金華國中舉辦競選總部成立大會，黃珊珊則是在同一日於台北市政府東側廣場舉辦第一場大型造勢活動，希望持續凝聚民眾支持度。而陳時中競選團隊則透露，11月起將會一連舉辦三至四場大型造勢活動。
而選戰中最關鍵的「選前之夜」活動，由於適逢路權出借的一個月前線，目前得知黃珊珊團隊已經借得台北市政府前廣場、某大型停車場及另一大型空地；陳時中團隊則是搶下25日凱達格蘭大道，以及民進黨中央前北平東路的路權。
至於蔣萬安團隊方面，原本預計在凱道舉辦選前之夜活動，不過25日路權遭到民進黨「攔胡」，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，由於24日路權有借到，因此陳時中陣營也沒辦法進行場佈，會先和對方協調場地，若最終假設凱道無法使用，市黨部還有準備其他6個備案。