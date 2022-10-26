李鴻源讚張善政是台灣政壇君子　盼善的力量改變政治文化

▲前內政部長李鴻源（後左二）以自身專業，協助國民黨桃園市長候選人張善政檢驗市政。（圖／張善政辦公室提供）
▲前內政部長李鴻源（後左二）以自身專業，協助國民黨桃園市長候選人張善政檢驗市政。（圖／張善政辦公室提供）

本報訊

2022-10-26 18:27:09

國民黨桃園市長候選人張善政選戰如倒吃甘蔗，愈打愈順手，不只成功「接地氣」，獲得桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲和張育美等人支持，近期更讓政策專業人才陸續出面相挺，包括前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源等人；對此，李鴻源10月25日表示，張善政是台灣政壇少見的君子，當今難得有這樣人格特質的政治人物出來承擔，當然要全力支持，希望藉此改變台灣政治文化，提升台灣政治專業度，這才是全民之福。

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李鴻源和張善政是認識30多年的好友，曾一起在台大土木系共事至少有10年時間，李鴻源先進行政體系服務，後來張善政受邀擔任政務委員時，兩人共同推動許多重要政策。李鴻源表示，張善政土木科班出身，是一位受過嚴謹訓練的土木工程師，之後轉往資訊科技領域發展，到國家高速電腦中心服務，中間又到宏碁、Google工作，後來又受邀擔任政委、協助成立科技部，並進一步擔任行政院副院長、行政院長，「他就是一個很君子的人，講話都很客氣，印象中也沒看過他生氣」。

「張善政的君子特質，在政壇相當少見，因此當知道他要出來蹚這混水時，真的替他捏一把冷汗，畢竟選舉很醜陋的！」李鴻源笑說，果然就算是張善政這樣幾乎沒有瑕疵的人，對手還是能硬安一個莫須有的計畫抄襲罪名，把沒有的事抹黑成有；更離譜的是，對手還把張善政安奉父母親遺骨的塔位拿出來炒作，換成是別人早就發瘋，但看到張善政以一貫沈穩的態度回應對手，也讓自己相當欽佩。

李鴻源直言，今天在台灣政壇，可以用「君子」這兩字來稱呼的人，已經不多了，張善政就是一個非常少見，人格特質非常好的人，專業更是無庸置疑。他也期許，未來的張市長上任後，可以改變桃園市政府的文化，並為公務員與議員、廠商、民眾的溝通協調，樹立一個典範。

李鴻源說，希望張善政能讓桃園市民感受到市府的改變，政府不需要指鹿為馬，就能獲得市民支持，自己相信很多人都有君子一面，但從政之後，卻常選擇用粗俗的一面來應對外界質疑。他說，張善政所擁有「善的力量」，可以讓更多人好的一面顯現出來，假如有一位市長願意樹立典範，相信對台灣政壇也能產生正面影響，注入一股清流。

在政壇許久的李鴻源也回憶，經歷過前總統蔣經國親力親為，以及在省府從政者是冒著風雨、生命危險在為人民做事的時代，可惜這些特質在台灣都消失許久了。他說，今天像張善政這樣人格特質的政治人物出來，自己也會用專業全力協助，希望能共同改變台灣的政治文化，提升台灣政治的專業度。

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