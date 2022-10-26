李鴻源讚張善政是台灣政壇君子　盼善的力量改變政治文化

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「張善政的君子特質，在政壇相當少見，因此當知道他要出來蹚這混水時，真的替他捏一把冷汗，畢竟選舉很醜陋的！」李鴻源笑說，果然就算是張善政這樣幾乎沒有瑕疵的人，對手還是能硬安一個莫須有的計畫抄襲罪名，把沒有的事抹黑成有；更離譜的是，對手還把張善政安奉父母親遺骨的塔位拿出來炒作，換成是別人早就發瘋，但看到張善政以一貫沈穩的態度回應對手，也讓自己相當欽佩。
李鴻源直言，今天在台灣政壇，可以用「君子」這兩字來稱呼的人，已經不多了，張善政就是一個非常少見，人格特質非常好的人，專業更是無庸置疑。他也期許，未來的張市長上任後，可以改變桃園市政府的文化，並為公務員與議員、廠商、民眾的溝通協調，樹立一個典範。
李鴻源說，希望張善政能讓桃園市民感受到市府的改變，政府不需要指鹿為馬，就能獲得市民支持，自己相信很多人都有君子一面，但從政之後，卻常選擇用粗俗的一面來應對外界質疑。他說，張善政所擁有「善的力量」，可以讓更多人好的一面顯現出來，假如有一位市長願意樹立典範，相信對台灣政壇也能產生正面影響，注入一股清流。
在政壇許久的李鴻源也回憶，經歷過前總統蔣經國親力親為，以及在省府從政者是冒著風雨、生命危險在為人民做事的時代，可惜這些特質在台灣都消失許久了。他說，今天像張善政這樣人格特質的政治人物出來，自己也會用專業全力協助，希望能共同改變台灣的政治文化，提升台灣政治的專業度。