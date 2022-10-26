兆豐銀非唯一！Gogoro攜台新發點數聯名卡　最高20%回饋

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Gogoro創辦人暨執行長陸學森、台灣總經理姜家煒及台新金董事長吳東亮都親自出席。吳東亮表示，台新銀行在今年3月的30週年記者會上，宣示將以「認真、永續」為主軸，台新除了在B2B方面，落實責任投融資，在B2C方面，台新也與策略夥伴們攜手合作，為民眾打造綠色生活，這次與Gogoro的合作是最好的例子。
他強調，未來民眾只要使用台新銀行Gogoro Rewards聯名卡消費，多多騎乘Gogoro電動車，都是在實踐低碳生活，對環境保護與淨零排碳貢獻一份心力，相信每個人都可以成為讓地球永續的英雄，一起from Zero to Hero，也希望不久的將來，Gogoro Rewards可在Richart Life使用，進一步擴大使用場景，回饋客戶。
台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵補充道，這次針對Gogoro集團電動機車客戶，祭出以Gogoro Rewards聯名卡支付Gogoro實體門市購車款享最高10%點數回饋無上限，而每月扣繳電池資費再享最高10%點數回饋，騎GoShare最高20%回饋，生活消費包含全家等4大超商、咖啡選店（Cama、Louisa Coffee）、速食（摩斯漢堡、麥當勞）皆可享最高10%點數回饋，點數1點等於新台幣1元，100%可折抵電池資費、GoShare資費，集團通路也將全面開放折抵。
蘇育徵說明，除了提供優惠回饋，為了降低民眾購車門檻，台新Gogoro Rewards聯名卡更推出分期自由選購車方案，不僅零利率且前3期僅299元即可輕鬆牽車，民眾只要刷卡後，於帳單結帳日前至Richart Life App點選該筆消費，即可選擇「前低後高」、「前高後低」多元的分期0利率方案，每月期金再享1%點數回饋，幫助民眾靈活運用預算購車，還有更多專屬聯名卡購車、資費優惠、政府補助可相互疊加，購買指定車款回饋最高可享3萬2839元。
對於還沒有信用卡的年輕人，也可以先申辦Richart帳戶存錢購車，享Gogoro Rewards多重優惠，未來也會有更多Gogoro Rewards使用方式會陸續公布，鼓勵全民一起加入永續交通的行列，獲得更多優惠回饋，同時也能回饋環境。
不過，這並不是市面上唯一的Gogoro聯名卡，更早兆豐銀行就攜手Gogoro發行聯名卡，只是兆豐銀發的這張聯名卡主打刷卡現金回饋，台新銀行則是Gogoro Rewards點數回饋，目前兆豐銀行Gogoro聯名卡發卡量有近11萬張，台新銀行這張新聯名卡目標是3個月要衝10萬張。
在刷卡優惠部分，兆豐銀這張主打買車可30期0利率，不限車款，而且分期同時還是仍有回饋可拿，分期滿額最高可拿800元，外加Gogoro店內消費2%回饋，電池資費、UBI保險最高15%回饋，GoShare最高25%回饋（goshare上限164元），一般消費最高1%回饋無上限，Apple Pay消費最高5%回饋。
Gogoro首任台灣總經理姜家煒會後受訪也談到，兆豐銀行是Gogoro很好的夥伴，台新銀行則在數位化走得很前面，Gogoro期盼借重台新銀行30年實力，幫助Gogoro達到下一個5年目標，讓電動機車成為每個人的選項，尤其台新銀行有高達16萬家收單，基礎設施厚實、加上Gogoro與台新對「生態圈」看法一樣，台新銀董事長吳東亮與Gogoro創辦人陸學森本來就有很不錯的交情，在老闆、基礎建設、願景、夥伴都對了，沒什麼理由不與台新銀行合作。