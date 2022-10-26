《女子圖鑑》最滿分男人！張孝全「嘴巴功夫」征服桂綸鎂
《台北女子圖鑑》最新一集中，林怡姍（桂綸鎂 飾）已經與身為建築業菁英的吳執富（張孝全 飾）同居多年，不互相依賴的相處模式，讓兩人各自保有獨立的空間，林怡姍慶幸自己找到滿分的靈魂伴侶之餘，卻因為她身邊親友發生各樣的婚姻、生子事件，如海嘯般不斷襲來，導致原以為自己早已認定的價值觀漸漸產生動搖，她將如何面對呢？她有辦法改變不婚不生的靈魂伴侶嗎？
與桂綸鎂是多年好交情的張孝全，彼此對戲就像日常生活般行雲流水，他在戲中扮演的「不婚男」吳執富能言善道，因為與自己私底下的性格無異，也被拿出來調侃，是被演員耽誤的超級業務。演員外表底下藏著辯才無礙的業務魂，滔滔不絕言之成理的特質，也增添了吳執富這個角色不少可看性。
提到對婚姻的看法，他認為「責任」是選擇婚姻的核心，如同戲中角色對於承接另一半的情緒是逃避的，並且不願意為另一半犧牲任何事情、就是逃避責任的象徵。釐清並且同理這個角色背後的內涵，揣摩這個虛構的不婚男子，是作為演員最有成就感的一件事，不過也因為揣摩得太真實，頻頻加戲，自然到連導演都捨不得剪掉。
《台北女子圖鑑》是以單元劇的方式敘事，以對應不同的圖鑑男女方式，讓觀眾看見每個人的選擇，而選擇的權利始終掌握在自己身上。所以林怡姍有許多心碎的時刻，無論是簡訊分手、路邊大哭或是與下屬起了衝突，發現原來台北只是她以前想像的烏托邦，實際上是充滿挑戰的修羅場，也反應許多當代議題，如不婚主義與速食愛情，沒有對錯，只是你想過著什麼樣的生活而已。