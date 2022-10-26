中職／請惠賜一票！「國宸建設」不再開改收年度個人大獎

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雖然本季成功展現出自己在球隊中的價值，整季更是出賽了112場比賽，但范國宸坦言有這麼多出賽機會，其中包含遇到低潮時該如何突破，或是該如何維持自己的好狀況，對自己生涯往後賽季的調整有相當大的幫助。
本季一度遭遇到確診的情形，范國宸表示在康復歸隊後一度陷入低潮，不只狀況不好，有時候打出不錯的球也會被對方接到，導致自己當時常處於負面的想法當中，但他也認為當時應該是「遇到撞牆期」，畢竟往年並不向今年一樣，有如此多先發機會，難免遇到一些瓶頸，除了努力讓身體恢復到表現好時的狀態以外，也盡量讓自己的心情保持正面。
近兩年的防守，范國宸展現出完全截然不同的好表現，他透露從去年下半季開始，對自己的一壘守備就十分有信心，改掉前幾年在場上守備時較為慌張、倉促的表現，更加要求自己的守備表現，並且提升自己在球場上的「比賽理解」能力。
范國宸也提到，首席教練黃泰龍來到球隊後，成為他大幅進步的貴人，並給了他最大的觀念「每個人有自己適合的接球方式」，所有人的身體構造都不一樣，沒辦法強迫一定得用哪種方式接球，能夠把球「接得牢」、「傳得準」，他認為就是好的守備，找到最適合自己的接球方式，接久了信心自然也提升。
下半季末段，一度有機會跟樂天桃猿林立競爭「安打王」，可惜最後沒有能夠成功超越，范國宸並不覺得遺憾，反而在今年開季前完全沒想到有競爭打擊獎項的機會，打到季末開始有競爭機會之後，他也開始有些急躁，范國宸認為，這些經驗可以用在往後賽季再次有競爭打擊獎項的機會時，能用來更好的調適自己。
本季是范國宸獲得最佳九人、金手套等個人獎項機會最濃厚的一年，他表示今年的成績有達到自己的目標，場上數據跟往年相比也有長足的提升，有機會競爭個人獎項的話，每位選手當然都想獲得這份殊榮，還是保持著平常心，期待票選的結果。