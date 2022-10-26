小S女兒「口含蛞蝓」驚悚照曝光！致敬日本大師伊藤潤二
改編自日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語影集《聰明鎮》，今（26）日釋出劇照，小S女兒許曦文（Elly）飾演伊藤潤二漫畫裡的經典角色「蛞蝓少女」，她說當初看到人物概念設計圖後，便開始期待最終的成品，因為絕對會是一個讓所有觀眾印象深刻的角色。鄭煒齡扮魔女「富江」，她對於真人化能還原如此細緻，感到十分驚豔，希望影集正式上線後，觀眾能同樣感到驚喜。
製作方「奇蹟映畫所」從劇本撰寫到開鏡拍攝，共計花費了6年的時間，謝駿毅導演帶領實力堅強的金馬團隊，打造結合台灣特色的場景，《月老》特效師嚴振欽表示：「小時候看伊藤老師的作品會留下陰影，今天有榮幸在台灣翻拍一樣的作品，希望我們做出來的畫面，可以讓觀眾嚇到甚至留下陰影，這正是我想挑戰的。」《紅衣小女孩》特效化妝師張甫丞也邀請觀眾放下對漫畫故事的想像，一起欣賞伊藤潤二的故事如果發生在台灣，所演變出的世界。
高達30人的後期製作團隊，耗時200天將長達600小時的影像原片，濃縮成450分鐘影視精華，更預計將超過10位人物特效製作及400多顆CG鏡頭後製，完整還原粉絲腦中對人物的異想。在已投入近億元拍攝經費的狀況下，離完成仍有「最後一哩路」要走，製作方「奇蹟映畫所」發起本次「伊藤潤二真人原創影集《聰明鎮》集資計畫」，盼募得1200萬元的資金需求，將台灣的軟實力推向國際。