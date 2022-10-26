鬼鬼拍AV來真的！「盡情大叫」預告片示警：要用耳機聽喔

▲鬼鬼在電影《女優，摔吧！》叫真的。（圖／滿滿額娛樂提供）
▲鬼鬼在電影《女優，摔吧！》叫真的。（圖／滿滿額娛樂提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-26 19:46:04

台灣喜劇電影《女優，摔吧！》將於11/25（五）全台上映，由周美豫執導，夏于喬、吳映潔、黃心娣主演。官方26日也發布正式預告，曝光夏于喬、吳映潔（鬼鬼）兩位AV女優與黃心娣組成女子摔角團體「莓人愛」的契機，也讓吳映潔笑說：「接演《女優，摔吧！》最大的原因就是可以『盡情地叫』，不管是AV戲份還是摔角，叫聲都是真的哦。」

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在《女優，摔吧！》的電影中，女子摔角隊的成員黃心娣、百白、大文、孔令元及阮安妮，在兩位AV轉職人員夏于喬、吳映潔的身上下苦功，教兩人要學會摔角，就要從「被摔」開始，開啟一連串肉體痛苦的旅程。而在電影外的摔角訓練過程也是如此，劇組還特別請到日本職業摔角手來進行特訓，練習摔角動作相互肘擊，每個人都拚了命的鍛鍊。

▲夏于喬（左）化身黑寡婦，摔角絕招夾頭翻摔非常帥。（圖／滿滿額娛樂提供）
▲夏于喬（左）化身黑寡婦，摔角絕招夾頭翻摔非常帥。（圖／滿滿額娛樂提供）
夏于喬更在開拍前的兩個禮拜，與教練對練的過程中，被重擊一下痛到站不起來，很怕是肋骨裂開，夏于喬說：「醫生說是靠近胸骨裡的肌肉挫傷，深層肌肉嚴重拉傷，最好整整躺兩週不能動才會好。當下對自己非常生氣與懊惱，沒有保護好自己，剛開拍時受傷的地方有時還是會隱隱作痛，還好後面就好多了，可以盡力完成動作！」

有趣的是，在電影中的夏于喬、吳映潔與黃心娣都有各自的絕招，夏于喬化身黑寡婦「夾頭翻摔」，雙腳鎖頭夾住翻轉；吳映潔的是高空招式，從摔角纜繩最高的高度一躍而下擊敗對手，吳映潔也表示，自己曾經跳下擂台後震到自己的背部，急忙停下休息以免受傷。

▲電影中許多摔角技術，夏于喬(中)與黃心娣(左)都是親身上陣。（圖／滿滿額娛樂提供）
▲電影中許多摔角技術，夏于喬（中）與黃心娣（左）都是親身上陣。（圖／滿滿額娛樂提供）
黃心娣則是超強的拋摔臂力以及炸彈飛踢，過往的她曾因拍戲受傷，花了半年時間才復原，並在《女優，摔吧！》中挑戰自我，更在電影中甚至得扛起對手演員狂摔。令人敬佩的是，3位女主角都堅持拍攝要親自上陣，讓前來教學的日本職業摔角手目瞪口呆，還忍不住詢問3人，「殺青後要不要轉行？」（編輯：詹鎰睿）

▲吳映潔的絕招是高空招式，從摔角纜繩最高的高度一躍而下擊敗對手。（圖／滿滿額娛樂提供）
▲吳映潔的絕招是高空招式，從摔角纜繩最高的高度一躍而下擊敗對手。（圖／滿滿額娛樂提供）

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