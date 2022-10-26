高端族「赴日免費PCR」！26採檢點一次看　記得帶3文件

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高端說明，相關赴日PCR檢測服務作業細節及檢測院所諮詢方式，皆已公告於高端疫苗公司官網，有需求且符合資格的民眾可與各醫院聯絡窗口進一步洽詢，並依其作業規定提早規劃或預約。
26間醫療院所包含北中南東與外島，北部有台北醫學大學附設醫院、基隆醫院、台北醫院、樂生療養院、桃園醫院、苗栗醫院；中部有中國醫藥大學附設醫院、豐原醫院、台中醫院、彰化醫院、南投醫院、草屯療養院，南部有高雄醫學大學附設中和紀念醫院、嘉義醫院、朴子醫院、台南醫院、新營醫院、胸腔病院、旗山醫院、屏東醫院、恆春旅遊醫院，東部有花蓮醫院、玉里醫院、台東醫院；外島有金門醫院、澎湖醫院。
要特別注意的是，高端說，PCR檢測的常規費用由高端疫苗公司負擔，但各醫院採檢流程及收費標準不同，若個別醫院收取掛號費或急診採檢相關費用等，以及民眾因個人因素或特殊需求產生的額外費用，如急件檢測差額、申請適航證明等，須由民眾自行負擔費用，呼籲有需求的民眾評估報告取得時間，自行規劃PCR檢測時間並及早安排。
高端也說，若日本入境政策更動，免除PCR檢測報告入境要求，則自該入境政策變更生效時起，本服務即終止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。