台中桶屍男遭「木乃伊式」綑綁、灌水泥！家屬無法辨認
台中市神岡區今（26）日驚傳桶屍命案，大洲路某鐵皮工廠傳出惡臭，警方於廠房內某塑膠桶裡，發現一具被水泥掩埋的屍體，疑似為2019年失蹤的一名男子，但身分還有待釐清。該具屍體先是以布條包裹，外部再包一層塑膠袋，被棄置在四方型橘色塑膠桶內，由於死亡時間超過2年，警方找來家人但也無法十分確認，晚間已請葬儀社移至殯儀館，明天再進行相驗，會採集DNA和家人比對，屆時才能完全確認其身份。
據警方調查，報案的林男，過去3年將廠房承租給一名女子，而該女子已積欠2年房租，林男近期欲將廠房打掃後再出租，這才發現廠房內藏有桶屍，緊急報警處理，目前警方已將該女子列為關係嫌疑人，並帶回警局偵辦中，並懷疑有共犯在逃，全案朝殺人罪嫌偵辦。
據了解，男子遺體已經「蠟化」，逝世約2年以上，遺體大致完好，未遭肢解，但是面目全非，無法看清容貌，指紋也無法採集。警方透過關係找到失蹤男子的家屬，也無法辨認。
晚間，警方已請葬儀社將屍體移至殯儀館，明天將進行相驗，將由鑑識中心人員採集DNA，和失蹤難的家人比對，也會訪查死者親友，是否能指認出身份，目前死者身份仍未確定。（編輯：孫唯容）